Data publicării: 20:49 30 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 31 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

astrolog-daniela-simulescu-dcnews_14499200 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de vineri, 31 octombrie 2025.

Vineri, 31 octombrie, Mercur din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Un aspect care ne va ajuta în procesul gândirii și în discuții. Vom comunica conform expresiei "Punct ochit, punct lovit". Vă reamintim că Jupiter din rac se apropie de un trigon cu Saturn din Pești. Ceea ce înseamnă că, dacă vrem să începem proiecte serioase, avem nevoie atât de optimism, cât și de răbdare. 

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, vineri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

