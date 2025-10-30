Horoscop 31 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Vineri, 31 octombrie, Mercur din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Un aspect care ne va ajuta în procesul gândirii și în discuții. Vom comunica conform expresiei "Punct ochit, punct lovit". Vă reamintim că Jupiter din rac se apropie de un trigon cu Saturn din Pești. Ceea ce înseamnă că, dacă vrem să începem proiecte serioase, avem nevoie atât de optimism, cât și de răbdare.

