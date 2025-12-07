Secretele frumuseții, dezvăluite de Amalia Nicoleta Didiu, la Mi-Th Influencer - VIDEO

Amalia Nicoleta Didiu, autor, trainer, speaker, cosmetician și technician nutriționist, vine la Mi-Th Influencer.
Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 7 octombrie, de la ora 11:00, la o nouă ediţie Mi-Th Influencer.
Invitata acestei săptămâni este Amalia Nicoleta Didiu. O prezență carismatică și un profesionist complex, Amalia Nicoleta Didiu aduce pe scena Mi-Th Influencer experiență, inspirație și informații valoroase despre frumusețe, educație și stil de viață sănătos. Rămâi alături de noi pentru o discuție deschisă, plină de sfaturi utile și povești care motivează.
Emisiunea va fi transmisă pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.
