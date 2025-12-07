€ 5.0919
Secretele frumuseții, dezvăluite de Amalia Nicoleta Didiu, la Mi-Th Influencer - VIDEO
Data actualizării: 11:03 07 Dec 2025 | Data publicării: 09:37 07 Dec 2025

Secretele frumuseții, dezvăluite de Amalia Nicoleta Didiu, la Mi-Th Influencer - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Amalia Nicoleta Didiu Amalia Nicoleta Didiu, invitată la Mi-Th Influencer
 

Amalia Nicoleta Didiu, autor, trainer, speaker, cosmetician și technician nutriționist, vine la Mi-Th Influencer.

Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 7 octombrie, de la ora 11:00, la o nouă ediţie Mi-Th Influencer. 

Invitata acestei săptămâni este Amalia Nicoleta Didiu. O prezență carismatică și un profesionist complex, Amalia Nicoleta Didiu aduce pe scena Mi-Th Influencer experiență, inspirație și informații valoroase despre frumusețe, educație și stil de viață sănătos. Rămâi alături de noi pentru o discuție deschisă, plină de sfaturi utile și povești care motivează.

Emisiunea va fi transmisă pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

mi-th influencer
