Primul lucru pe care trebuie să îl faci dacă are loc o explozie nucleară în apropierea ta: „Ai doar 10-15 minute”

Teama unei escaladări nucleare a crescut în lume după invazia Rusiei în Ucraina, începută acum patru ani, iar conflictul actual din Iran, declanșat după operațiunea coordonată a Israelului și a SUA împotriva regimului islamist iranian, a amplificat aceste temeri.

Deși pare un scenariu îndepărtat, o explozie nucleară poate avea efecte devastatoare dacă are loc în apropiere. Dar am ști cum să reacționăm într-o astfel de situație? Un utilizator TikTok cunoscut sub numele „PlantsPigsPolitics” a publicat un videoclip în care explică ce ar trebui făcut în cazul unui astfel de eveniment.

„Dacă are loc vreodată un eveniment nuclear, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să intri într-un loc sigur. Dacă supraviețuiești exploziei inițiale, trebuie să ajungi într-un subsol, cât mai adânc posibil”, spune acesta.

„Trebuie să rămâi acolo, sub pământ, timp de 72 de ore. Radiația se disipează rapid, dar trebuie să rămâi acolo două sau trei zile”, a mai zis el.

Aproximativ 90% din radiații dispar în primele 24 de ore, însă multe persoane mor după un astfel de eveniment deoarece încearcă să fugă din zonă: „Dacă poți vedea flash-ul exploziei sau simți unda de șoc, înseamnă că ești prea aproape. Trebuie să intri imediat într-un adăpost. Ai doar 10-15 minute înainte ca radiația să înceapă să cadă și să devină letală. Dacă reușești să ajungi rapid într-un loc sigur și să rămâi acolo 72 de ore, șansele de supraviețuire cresc semnificativ.

Există și alte recomandări importante

Încercarea de a fugi cu mașina sau pe jos poate duce la blocaje în trafic, iar vehiculele nu oferă protecție împotriva ploii radioactive. Dacă faci duș după expunere, nu trebuie să folosești balsam de păr, deoarece acesta conține substanțe care pot fixa particulele radioactive pe firul de păr, făcându-le mai greu de îndepărtat.

De asemenea, nu trebuie privită direct lumina unei explozii nucleare. Flash-ul este mai puternic decât lumina soarelui și poate provoca orbire instantanee sau leziuni permanente ale retinei, chiar și de la kilometri distanță. În acel moment trebuie să te întorci, să închizi ochii, să îți protejezi capul și să cauți imediat adăpost.

Specialiștii recomandă și să ții gura ușor deschisă în momentul exploziei pentru a egaliza presiunea din ambele părți ale timpanelor și a reduce riscul de ruptură provocată de unda de șoc. După detonare, cea mai importantă acțiune este să intri într-un adăpost și să rămâi acolo. Ploaia radioactivă începe să cadă, de regulă, la 10-15 minute după explozie și este cea mai periculoasă în primele 24-72 de ore.

Nu trebuie luată decizia de evacuare până când autoritățile nu identifică zonele cu radiație periculoasă și nu stabilesc rute sigure. În caz contrar, există riscul de a ajunge direct într-o zonă cu nivel letal de radiații.

Cât mai repede posibil trebuie să îți scoți hainele exterioare, deoarece astfel se poate elimina până la 90% din materialul radioactiv. Pielea expusă trebuie spălată cu apă și săpun, iar hainele contaminate trebuie depozitate într-un recipient sau într-o pungă sigilată înainte de a îmbrăca haine curate.