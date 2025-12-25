€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Lifestyle Cum îți programezi casa pentru anul care vine, să atragă prosperitate și noroc. Reguli feng shui pentru Revelion
Data publicării: 23:44 25 Dec 2025

Cum îți programezi casa pentru anul care vine, să atragă prosperitate și noroc. Reguli feng shui pentru Revelion
Autor: Irina Constantin

reguli revelion feng shui foto pexels
 

Există reguli în feng shui care-ți pot susține pașii spre ceea ce-ți dorești în anul următor.

Dacă vrei să ai un an 2026 mai bun și să faci totul pentru asta, poți încerca și să aplici tehnicile feng shui. 

Reguli feng-shui de Revelion: Obiecte simbolice și culori

Pentru a-ți programa casa pentru prosperitate în noul al, trebuie să atragi energia pozitivă în casa ta, să cureți spațiul în profunzime și să poziționezi culori precum roșu, auriu, în casă, eventual prin obiecte simbolice, care aduc abundență și noroc. 

Creează o atmosferă plină de speranță, cu accent pe ordine și prospețime, folosind principii de aranjare simbolică. 

Nu lăsa praf nici pe la colțurile casei

Primește noul an cu o casă curată, inclusiv pe la colțuri. Fă curat în casă, șterge praful din colțurile casei, aranjează lucrurile, șterge ferestrele. Dacă vremea permite, deschide ușa de la intrare pentru a primi în casă energia bună a noului an.

Culorile care aduc noroc de revelion sunt roșu, verde și auriu, culori care nu sunt imposibil de introdus în decorarea casei, având în vedere că sunt simbolice Crăciunului. 

Creează o atmosferă caldă în casă, dar și una caracterizată prin abundență. Să ai pe masă fructe precum mere sau portocale și o vază cu flori. Intrarea casei să fie primitoare. 

În funcție de zone, poți plasa următoarele obiecte:

  • sud-est: obiecte pentru prosperitate precum fântâni mici sau plante verzi. 
  • sud: aspirațiile sau motivațiile tale, eventual scrise pe o foaie. 
  • nord: obiecte care țin de succesul profesional. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

feng shui
revelion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Remediul banal din bucătărie care te ajută după o masă copioasă de Crăciun: Toată lumea îl are
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Un european sancționat de SUA dă în judecată administrația Trump
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Cum îți programezi casa pentru anul care vine, să atragă prosperitate și noroc. Reguli feng shui pentru Revelion
Publicat acum 2 ore si 17 minute
115 membri Statul Islamic, reținuți pentru planuri de atac de Crăciun și Revelion
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Chimistul Radu Fierăscu, la Antimit, despre plastic, E-uri și apă. Ce e bun și ce e rău
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
De ce a plecat Iohannis exact înainte de schimbarea lumii: 10 februarie, ziua în care a început totul
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close