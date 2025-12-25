Cum îți programezi casa pentru anul care vine, să atragă prosperitate și noroc. Reguli feng shui pentru Revelion

Dacă vrei să ai un an 2026 mai bun și să faci totul pentru asta, poți încerca și să aplici tehnicile feng shui.

Reguli feng-shui de Revelion: Obiecte simbolice și culori

Pentru a-ți programa casa pentru prosperitate în noul al, trebuie să atragi energia pozitivă în casa ta, să cureți spațiul în profunzime și să poziționezi culori precum roșu, auriu, în casă, eventual prin obiecte simbolice, care aduc abundență și noroc.

Creează o atmosferă plină de speranță, cu accent pe ordine și prospețime, folosind principii de aranjare simbolică.

Nu lăsa praf nici pe la colțurile casei

Primește noul an cu o casă curată, inclusiv pe la colțuri. Fă curat în casă, șterge praful din colțurile casei, aranjează lucrurile, șterge ferestrele. Dacă vremea permite, deschide ușa de la intrare pentru a primi în casă energia bună a noului an.

Culorile care aduc noroc de revelion sunt roșu, verde și auriu, culori care nu sunt imposibil de introdus în decorarea casei, având în vedere că sunt simbolice Crăciunului.

Creează o atmosferă caldă în casă, dar și una caracterizată prin abundență. Să ai pe masă fructe precum mere sau portocale și o vază cu flori. Intrarea casei să fie primitoare.

În funcție de zone, poți plasa următoarele obiecte: