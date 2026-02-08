€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Lifestyle Vedete Actrița care se simte bântuită de Prințesa Diana: Pot să plâng pentru ea în orice moment
Data publicării: 16:34 08 Feb 2026

Actrița care se simte bântuită de Prințesa Diana: Pot să plâng pentru ea în orice moment
Autor: Giorgi Ichim

printul-charles-si-printesa-diana_22077800 The Royal Family Channel Youtube, Captură video

A intrat în pielea Prințesei Diana pentru un rol care i-a adus Oscarul. Acum spune că e bântuită de ea și face dezvăluiri incredibile.

Prințesa Diana a fost iubită de o lume întreagă și a fost un exemplu pentru multe femei, dar atât viața ei, cât și moartea, au marcat pe toată lumea. Una dintre femeile marcate de Prințesa Diana este actrița Kristen Stewart.

Într-un interviu recent, Kristen Stewart a dezvăluit că încă poartă cu ea amintirea Prințesei Diana, prin rolul care i-a adus o nominalizare la Oscar în anul 2022. 

Kristen Stewart recunoaște că s-a simțit ca o "carcasă" după filmările pentru filmul "Spencer".

"Încă mă simt bântuită. Nu pot să conduc prin orașul acesta sau prin Paris fără să mă gândesc la ea. Tot iubirea care a venit de la această femeie… pot să plâng pentru ea în orice moment (...) Era urmărită, hărțuită, distrusă de paparazzi. Calitățile ei rebele păreau atât de disperate, atât de tinere și vulnerabile.”, a declarat Kristen Stewart în interviu recent pentru The Telegraph, publicat pe 5 februarie 2026.

"Prințesa Diana a făcut oamenii să se simtă bine. Am portretizat-o într-un moment dificil, tumultuos și trist, dar ea avea această lumină de neoprit. Să încerc să ating acea lumină, chiar și doar în imaginația mea, m-a ajutat să cresc ca persoană", spune Kristen Stewart într-un interviudin 2022 pentru People.

Actrița în vârstă de 35 de ani a vorbit acum despre impactul puternic pe care l-a avut acest rol asupra sa și despre conexiunea emoțională pe care o simte față de regretata Prințesă de Wales. 

Kristen Stewart recunoaște că inițial a fost sceptică cu privire la alegerea sa pentru rolul Prințesei Diana.

"I-am spus lui Pablo că este nebun și că probabil ar trebui să angajeze pe altcineva, dar el a refuzat să accepte asta. Existau diferențe mari între mine și ea. Era acel aer statuar pe care îl avea, culoarea ochilor – eu am ochii verzi, iar ea avea faimoșii ochi albaștri care se potriveau cu inelul ei. Așa că i-am spus: Ar trebui să facem inelul de logodnă verde, atunci?”, a declarat ea pentru The Telegraph.

Rolul Prințesei Diana i-a adus lui Kristen Stewart o nominalizare la premiile Oscar în 2022 pentru cea mai bună actriță, fiind lăudată pentru abilitatea sa de a surprinde esența complexă și emoția prințesei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

printesa diana
kristen stewart
film
oscar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 7 ore si 57 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 7 ore si 59 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 1 minut
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 53 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 21 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 46 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 51 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close