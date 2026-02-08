Actrița care se simte bântuită de Prințesa Diana: Pot să plâng pentru ea în orice moment

Prințesa Diana a fost iubită de o lume întreagă și a fost un exemplu pentru multe femei, dar atât viața ei, cât și moartea, au marcat pe toată lumea. Una dintre femeile marcate de Prințesa Diana este actrița Kristen Stewart.

Într-un interviu recent, Kristen Stewart a dezvăluit că încă poartă cu ea amintirea Prințesei Diana, prin rolul care i-a adus o nominalizare la Oscar în anul 2022.

Kristen Stewart recunoaște că s-a simțit ca o "carcasă" după filmările pentru filmul "Spencer".

"Încă mă simt bântuită. Nu pot să conduc prin orașul acesta sau prin Paris fără să mă gândesc la ea. Tot iubirea care a venit de la această femeie… pot să plâng pentru ea în orice moment (...) Era urmărită, hărțuită, distrusă de paparazzi. Calitățile ei rebele păreau atât de disperate, atât de tinere și vulnerabile.”, a declarat Kristen Stewart în interviu recent pentru The Telegraph, publicat pe 5 februarie 2026.

"Prințesa Diana a făcut oamenii să se simtă bine. Am portretizat-o într-un moment dificil, tumultuos și trist, dar ea avea această lumină de neoprit. Să încerc să ating acea lumină, chiar și doar în imaginația mea, m-a ajutat să cresc ca persoană", spune Kristen Stewart într-un interviudin 2022 pentru People.

Actrița în vârstă de 35 de ani a vorbit acum despre impactul puternic pe care l-a avut acest rol asupra sa și despre conexiunea emoțională pe care o simte față de regretata Prințesă de Wales.

Kristen Stewart recunoaște că inițial a fost sceptică cu privire la alegerea sa pentru rolul Prințesei Diana.

"I-am spus lui Pablo că este nebun și că probabil ar trebui să angajeze pe altcineva, dar el a refuzat să accepte asta. Existau diferențe mari între mine și ea. Era acel aer statuar pe care îl avea, culoarea ochilor – eu am ochii verzi, iar ea avea faimoșii ochi albaștri care se potriveau cu inelul ei. Așa că i-am spus: Ar trebui să facem inelul de logodnă verde, atunci?”, a declarat ea pentru The Telegraph.

Rolul Prințesei Diana i-a adus lui Kristen Stewart o nominalizare la premiile Oscar în 2022 pentru cea mai bună actriță, fiind lăudată pentru abilitatea sa de a surprinde esența complexă și emoția prințesei.