Durerea imensă prin care trece Andrei Ștefănescu. A dezvăluit-o în timpul meciului Rapid - Slobozia

În timpul partidei Rapid București - Unirea Slobozia, vedeta TV Andrei Ștefănescu a publicat un mesaj dureros. Rapidist convins, din tată-n fiu, Andrei a scris că tatăl său, de astăzi, nu mai este printre noi:

”Astăzi, m-am despărțit de tatăl meu drag. I-am promis că vom mai vedea un meci împreună. Sunt sigur că, de acolo, de sus, este lângă mine și Ayan. Dumnezeu să te odihnească, eroul meu” a scris Andrei, pe Facebook.

Mesajele au început să curgă pe pagina artistului, de ordinul miilor:

Dumnezeu să odihnească sufletul, tatălui tău! Sincere condoleanțe, familiei voastre, Andrei Ștefănescu

Condoleanțe familiei Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Dumnezeu sa-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei îndurerate.



