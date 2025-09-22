€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 10:22 22 Sep 2025 | Data publicării: 10:21 22 Sep 2025

Pericolul văzut de Angelina Jolie, după moartea lui Charlie Kirk

Autor: Andrei Itu
angelina-jolie_47632600 Foto Agerpres
 

Actriţa americană Angelina Jolie a făcut mai multe declarații, în contextul asasinării lui Charlie Kirk.

Angelina Jolie a declarat că îşi iubeşte ţara, dar că în acest moment nu o recunoaşte. Ea a spus că trăim vremuri "foarte grele", transmit luni PA Media/dpa.

Într-o conferinţă de presă organizată duminică la Festivalul de Film de la San Sebastian, vedeta în vârstă de 50 de ani, născută la Los Angeles, a vorbit despre libertatea de exprimare în Statele Unite.

Declaraţiile sale vin în contextul asasinării influencerului Charlie Kirk şi al criticilor şi acuzaţiilor de cenzură guvernamentală apărute după ce emisiunea lui Jimmy Kimmel a fost suspendată din cauza comentariilor legate de reacţiile la moartea acestuia.

"Îmi iubesc ţara, dar în acest moment nu o recunosc"


"Îmi iubesc ţara, dar în acest moment nu o recunosc", a mărturisit Jolie. "Am trăit mereu internaţional. Familia mea este internaţională, prietenii, viaţa mea (la fel), perspectiva mea asupra lumii este una egală, unită, internaţională", a explicat actriţa.

"Aşadar, orice, oriunde, care divide sau limitează exprimările şi libertăţile personale, venind de la oricine, mi se pare foarte periculos. Şi cred că trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenţi să nu spunem lucruri cu uşurinţă", a subliniat vedeta.

"Trăim vremuri foarte, foarte grele"

"Aşa că voi fi atentă în timpul unei conferinţe de presă, dar trebuie să spun că, la fel ca voi toţi şi ca toţi cei care ne urmăresc, trăim vremuri foarte, foarte grele. Şi le trăim împreună", a adăugat ea.

Activistul conservator Charlie Kirk a fost un aliat al preşedintelui american Donald Trump, care a dat vina pe "stânga radicală" pentru moartea acestuia şi a ameninţat că va lua măsuri împotriva organizaţiilor şi donatorilor liberali sau a altora care îl denigrează sau îi celebrează uciderea, precum şi împotriva posturilor de televiziune care îi oferă doar acoperire negativă.

Decizia postului american ABC

Decizia postului american ABC de a scoate din grilă emisiunea "Jimmy Kimmel Live!" a stârnit critici masive din partea unor vedete de la Hollywood precum Ben Stiller şi Jamie Lee Curtis.

Jolie a participat duminică la conferinţă pentru a vorbi despre noul film "Couture", care urmăreşte trei femei, printre care şi personajul ei, Maxine, care ajunge la Paris pentru a realiza un videoclip pentru un eveniment de modă şi primeşte un diagnostic medical grav, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

angelia jolie
charlie kirk
sua
festival de film san sebastian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Echinocțiul de toamnă 2025: Data exactă și semnificațiile sale
Publicat acum 10 minute
Pană majoră la un operator de telefonie. Mai mulți oameni au murit pentru că nu au mai putut suna la urgențe
Publicat acum 11 minute
Donald Trump, despre Charlie Kirk: Martir al libertății americane
Publicat acum 17 minute
7 semne că se apropie un infarct. Apar cu mult timp înainte, dar mulți le ignoră
Publicat acum 19 minute
Sindicatele din Finanțe, avertisment pentru guvern: ANAF NU trebuie desființat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 12 ore si 26 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 12 ore si 18 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 14 ore si 48 minute
Băiat de 13 ani, mort după un accident cu trotineta. Adevărul motiv pentru care parlamentarii nu înăspresc legea
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close