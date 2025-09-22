Pericolul văzut de Angelina Jolie, după moartea lui Charlie Kirk

Angelina Jolie a declarat că îşi iubeşte ţara, dar că în acest moment nu o recunoaşte. Ea a spus că trăim vremuri "foarte grele", transmit luni PA Media/dpa.

Într-o conferinţă de presă organizată duminică la Festivalul de Film de la San Sebastian, vedeta în vârstă de 50 de ani, născută la Los Angeles, a vorbit despre libertatea de exprimare în Statele Unite.



Declaraţiile sale vin în contextul asasinării influencerului Charlie Kirk şi al criticilor şi acuzaţiilor de cenzură guvernamentală apărute după ce emisiunea lui Jimmy Kimmel a fost suspendată din cauza comentariilor legate de reacţiile la moartea acestuia.

"Îmi iubesc ţara, dar în acest moment nu o recunosc", a mărturisit Jolie. "Am trăit mereu internaţional. Familia mea este internaţională, prietenii, viaţa mea (la fel), perspectiva mea asupra lumii este una egală, unită, internaţională", a explicat actriţa.



"Aşadar, orice, oriunde, care divide sau limitează exprimările şi libertăţile personale, venind de la oricine, mi se pare foarte periculos. Şi cred că trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenţi să nu spunem lucruri cu uşurinţă", a subliniat vedeta.

"Aşa că voi fi atentă în timpul unei conferinţe de presă, dar trebuie să spun că, la fel ca voi toţi şi ca toţi cei care ne urmăresc, trăim vremuri foarte, foarte grele. Şi le trăim împreună", a adăugat ea.



Activistul conservator Charlie Kirk a fost un aliat al preşedintelui american Donald Trump, care a dat vina pe "stânga radicală" pentru moartea acestuia şi a ameninţat că va lua măsuri împotriva organizaţiilor şi donatorilor liberali sau a altora care îl denigrează sau îi celebrează uciderea, precum şi împotriva posturilor de televiziune care îi oferă doar acoperire negativă.

Decizia postului american ABC de a scoate din grilă emisiunea "Jimmy Kimmel Live!" a stârnit critici masive din partea unor vedete de la Hollywood precum Ben Stiller şi Jamie Lee Curtis.



Jolie a participat duminică la conferinţă pentru a vorbi despre noul film "Couture", care urmăreşte trei femei, printre care şi personajul ei, Maxine, care ajunge la Paris pentru a realiza un videoclip pentru un eveniment de modă şi primeşte un diagnostic medical grav, notează Agerpres.