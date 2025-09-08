Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”

Zi plină de emoții pentru familia Oțil! Gabriela, soția lui Dani Oțil, nu și-a putut stăpâni lacrimile în prima zi de grădiniță a fiului lor, Tiago.

Micuțul de 5 ani a început noul an de grădiniță pregătit și entuziasmat, iar mama sa a împărtășit momentele pe Instagram, alături de un mesaj care a atins inimile urmăritorilor.

Pe Instagram Story, Gabriela a postat o fotografie cu un afiș realizat de grădiniță, pe care scria mesajul: „Stop crying mommy! Even superheroes need to start school” („Nu mai plânge, mami! Chiar și supereroii trebuie să înceapă școala”). Vizibil emoționată, ea a adăugat peste imagine cuvintele: „Chiar plâng”.

De asemenea, vedeta și-a surprins fanii cu o imagine adorabilă cu Tiago, care ținea un buchețel de flori deosebit, aranjat într-un ghiveci realizat din creioane colorate, un detaliu simbolic și potrivit pentru un preșcolar.



Tiago, surpriză pentru părinți înainte de prima zi de grădiniță

Dacă în vacanță le-a dat mari bătăi de cap părinților, refuzând să doarmă singur și trezindu-i nopți la rând, în ajunul primei zile de grădiniță Tiago i-a surprins plăcut pe Gabriela și Dani, înainte de prima zi de grădiniță. Băiețelul a dormit buștean în camera lui, ca un copil mare, semn că vacanța plină de agitație s-a încheiat și că e gata să înceapă cu energie noul capitol.

„Tiago a dormit singur în camera lui toată noaptea asta, după ce toată vacanța a venit la noi și nu ne-a lăsat să dormim deloc bine”, a povestit Gabriela pe rețelele de socializare.

De la nopți nedormite în vacanță până la emoțiile primei zile de grădiniță, Gabriela și Dani Oțil trăiesc din plin fiecare etapă alături de fiul lor. Dacă pentru Tiago această zi a însemnat un început plin de entuziasm, pentru Gabriela a fost o lecție de a-și lăsa copilul să crească și să descopere lumea, chiar dacă asta vine la pachet cu lacrimi de mamă.

