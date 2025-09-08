Data actualizării: | Data publicării:

Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Instagram
Foto: Instagram

Zi plină de emoții pentru familia Oțil! Gabriela, soția lui Dani Oțil, nu și-a putut stăpâni lacrimile în prima zi de grădiniță a fiului lor, Tiago. 

Micuțul de 5 ani a început noul an de grădiniță pregătit și entuziasmat, iar mama sa a împărtășit momentele pe Instagram, alături de un mesaj care a atins inimile urmăritorilor.

Pe Instagram Story, Gabriela a postat o fotografie cu un afiș realizat de grădiniță, pe care scria mesajul: „Stop crying mommy! Even superheroes need to start school” („Nu mai plânge, mami! Chiar și supereroii trebuie să înceapă școala”). Vizibil emoționată, ea a adăugat peste imagine cuvintele: „Chiar plâng”.

De asemenea, vedeta și-a surprins fanii cu o imagine adorabilă cu Tiago, care ținea un buchețel de flori deosebit, aranjat într-un ghiveci realizat din creioane colorate, un detaliu simbolic și potrivit pentru un preșcolar.

2. Foto: Inst... (tiago_72493700.jpg)


Tiago, surpriză pentru părinți înainte de prima zi de grădiniță

Dacă în vacanță le-a dat mari bătăi de cap părinților, refuzând să doarmă singur și trezindu-i nopți la rând, în ajunul primei zile de grădiniță Tiago i-a surprins plăcut pe Gabriela și Dani, înainte de prima zi de grădiniță. Băiețelul a dormit buștean în camera lui, ca un copil mare, semn că vacanța plină de agitație s-a încheiat și că e gata să înceapă cu energie noul capitol.

„Tiago a dormit singur în camera lui toată noaptea asta, după ce toată vacanța a venit la noi și nu ne-a lăsat să dormim deloc bine”, a povestit Gabriela pe rețelele de socializare.

De la nopți nedormite în vacanță până la emoțiile primei zile de grădiniță, Gabriela și Dani Oțil trăiesc din plin fiecare etapă alături de fiul lor. Dacă pentru Tiago această zi a însemnat un început plin de entuziasm, pentru Gabriela a fost o lecție de a-și lăsa copilul să crească și să descopere lumea, chiar dacă asta vine la pachet cu lacrimi de mamă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”
08 sep 2025, 22:05
Actor de la Hollywood, impresionat de litoralul românesc. ”Noul meu loc favorit. Iubesc românii”
08 sep 2025, 09:50
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”
04 sep 2025, 15:35
Vacanță de vis în Italia pentru Mira: „Acest hotel este pe locul doi în lume, dar pentru mine este numărul unu”
03 sep 2025, 13:25
Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”
02 sep 2025, 09:42
Liviu Vârciu și soția sa, Anda, au avut parte de emoții mari în aeroport după vacanța din Amsterdam
01 sep 2025, 11:31
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Trupa Fifth Harmony s-a reunit după 7 ani în timpul concertului Jonas Brothers din Dallas
01 sep 2025, 10:36
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară
29 aug 2025, 10:44
Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat
27 aug 2025, 15:40
Adevărul despre ispitele de la Insula Iubirii. Ce rol murdar joacă, de fapt
27 aug 2025, 12:21
Dan Negru, critici dure despre Festivalul Mamaia: ”În anii ’80 / ’90 era Untold sau Beach Please de azi”
25 aug 2025, 10:21
De ce Kate Middleton nu poate purta niciodată portocaliu. Ce se întâmplă cu pielea ei
24 aug 2025, 18:15
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
24 aug 2025, 16:38
Jean Paler, șocat de prețurile de la mare, de la împinge tava: Cu 100 de lei te scoli flămând de la masă. Te fură la porții
24 aug 2025, 16:23
Laura Cosoi rupe tăcerea despre soț și copii, după ce o fată i-a spus pe plajă că familia ei e minunată: Încerc cu ultimele forțe să țin totul împreună...
23 aug 2025, 08:34
Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie: Încă ne iubim / video
22 aug 2025, 08:33
Momentul când Babasha este lovit de o sticlă, chiar pe scenă, la un concert: ''Cine a făcut treaba asta?'' - Video
18 aug 2025, 23:36
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
15 aug 2025, 21:03
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume
15 aug 2025, 18:59
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
14 aug 2025, 18:43
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a cumpărat Georginei
12 aug 2025, 11:27
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță
08 aug 2025, 13:41
MrBeast dezvăluie în premieră ce avere are: „Da, este adevărat”
08 aug 2025, 08:47
Cum și-a sărbătorit Mihaela Rădulescu ziua de naștere după moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru mine era totul”
05 aug 2025, 14:37
Post Malone, de nerecunoscut: Cum a slăbit 30 kg pentru cea mai importantă ființă din viața lui
05 aug 2025, 12:03
Jessie J, din nou pe patul de spital. Vedeta rupe tăcerea despre problemele după operația de cancer
04 aug 2025, 11:13
Câte kilograme a luat Ilona Brezoianu în sarcină. Vedeta este foarte pofticioasă: „I-am disperat pe oamenii ăștia”
04 aug 2025, 10:32
Porecla surprinzătoare a Prințesei Charlotte. Cum îi spune Kate Middleton te va amuza
03 aug 2025, 19:07
Cheloo, pozitiv la droguri, dar în urină. Ce înseamnă asta? Explicația expertului antidrog Cătălin Țone
02 aug 2025, 11:43
Elena Gheorghe, cadou special pentru fani chiar de ziua ei
01 aug 2025, 09:50
Justin Timberlake a dezvăluit diagnosticul secret de care suferă într-o postare emoționantă
31 iul 2025, 22:28
Ruby, 100% naturală! Cum arată artista fără filtru și fără machiaj – FOTO
31 iul 2025, 16:33
Cum a reacționat iubita lui Tzancă Uraganu după ce acesta s-a pozat cu Jennifer Lopez
30 iul 2025, 22:43
Vacanța cu emoții pentru Laura Cosoi. A plecat în vacanță cu familia în Bali, dar a uitat un mic amănunt...
30 iul 2025, 17:11
Cheloo lansează acuzații grave în scandalul în care este implicat: ”Trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct!”
30 iul 2025, 10:07
Ce lecție le-a dat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, haterilor ei
29 iul 2025, 22:33
O actriță româncă a fost decorată de Președintele Italiei! Kristina Cepraga este Cavaler al Ordinului Stelei Italiei
29 iul 2025, 19:02
Acesta să fie secretul tinereții lui Jennifer Lopez? Ce este HRT. Vezi cum poți avea acces la această terapie și în România
28 iul 2025, 22:21
Ce mănâncă Jennifer Lopez de arată la 56 de ani ca la 20 de ani! Lista alimentelor care o fac să aibă un corp de invidiat
28 iul 2025, 18:28
Ce a pățit soțul Biancăi Purcărea, DJ-ul de la PROFM, în vacanță în Cipru
28 iul 2025, 17:27
Nicole Cherry, prestație fabuloasă în deschiderea lui Jennifer Lopez: „Ziua de ieri a adus în fața noastră două femei emblematice”
28 iul 2025, 16:38
Tzancă Uraganu s-a dat în spectacol în fața ”finei” Jennifer Lopez. ”Pleacă cu traume”
28 iul 2025, 09:31
Ce a pățit Jennifer Lopez în București chiar în fața fanilor. Moment bizar devenit viral - Video
27 iul 2025, 23:14
Ce a scos-o din sărite pe Nicoleta Nucă, chiar înainte de vacanță: „Culmea obrăzniciei!”
25 iul 2025, 13:31
Ce a pățit soția lui Sorin Copilul de Aur pe TikTok: „Sunt sigură că nu sunt singura fată țepuită”
24 iul 2025, 14:46
Iorga și Adrian „Elicopter de luptă” au fost jefuiți în Barcelona: „Suvenirurile mele sunt amintirile”
23 iul 2025, 12:23
Ozzy Osbourne a murit
22 iul 2025, 21:16
Prințul George va fi separat de Prințul William începând de astăzi
22 iul 2025, 15:51
Selena Gomez împlinește 33 de ani: Imagini spectaculoase de la petrecerea sa
22 iul 2025, 09:08
Top modelul din România care a eclipsat ”meciul greilor” de pe Wembley - Foto în articol
21 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Ilie Bolojan, anunț privind creșterea vârstei de pensionare
acum 12 minute
Paella valenciană - rețeta spaniolă care colorează masa și cucerește papilele gustative
acum 1 ora 9 minute
Un important președinte european, vizită incognito în România, la Craiova. Ce a vrut să vadă / foto în articol
acum 1 ora 19 minute
Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”
acum 1 ora 35 minute
Câți angajați vor fi dați afară în administrația publică. Bolojan a spus procentul convenit în coaliție
acum 1 ora 42 minute
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
acum 1 ora 47 minute
Opoziția din Turcia folosește mese și scaune pentru a bloca poliția care asediază sediul central
acum 1 ora 52 minute
Economiile măsurilor de austeritate în educație, doar 10%. Bolojan, precizări pentru profesori
Cele mai citite știri
acum 9 ore 7 minute
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
acum 6 ore 24 minute
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
acum 14 ore 31 minute
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel