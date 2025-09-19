€ 5.0719
Data actualizării: 22:32 19 Sep 2025 | Data publicării: 22:31 19 Sep 2025

Elena Băsescu arată total diferit. Cum a fost surprinsă pe stradă

Autor: Irina Constantin
elena basescu facebook foto Facebook Elena Băsescu
 

Elena Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, celebră din perioada sa de ”EBa”, arată astăzi total diferit.

În imaginile surprinse de presa mondenă, Elena Băsescu a fost observată pe stradă când venea probabil de la cumpărături, împreună cu copiii săi și cu bona. 

Mamă a trei copii, de 8, 10 și 12 ani, Elena Băsescu, astăzi având 45 de ani, nu a fost tocmai o apariție așteptată în presa de cancan. 

Dacă în trecut a obișnuit publicul cu apariții perfecte, astăzi, Elena Băsescu a apărut în pantaloni de trening și-n papuci. Ținuta all black nu a mascat însă kilogramele în plus ale fostei europarlamentare. 

Fost model, politician și, mai recent, jurnalist, Elena Băsescu pare că este într-o formă departe de cea obișnuită. Și nu doar kilogramele în plus ar fi problema fiicei fostului președinte, cât și apariția sa completă, de la părul prins la spate, neglijent, la tricoul care nu o avantajează deloc, la pantalonii de trening cu o talie joasă până la papucii negri care completează ținuta. 

