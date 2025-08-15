Data publicării:

Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Alice Walton, fiica fondatorului Walmart, Sam Walton, a detronat-o recent pe moștenitoarea L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, devenind cea mai bogată femeie de pe planetă. Cu o avere estimată la 101 miliarde de dolari, ea rămâne discretă, preferând filantropia și arta în locul vieții ostentative.

Deși poartă un nume care ar putea deschide orice ușă, Alice Walton nu este o figură cunoscută publicului larg. La 75 de ani, originară din Arkansas, SUA, și cu o avere impresionantă, ea continuă să trăiască departe de lumina reflectoarelor.

Expresia „banii vorbesc, averea șoptește” pare să i se potrivească perfect, într-o lume în care demonstrațiile publice de bogăție sunt tot mai frecvente.

Moștenitoarea Walmart

Alice este singura fiică a regretatului Sam Walton, fondatorul imperiului de retail Walmart. Împreună cu frații Rob și Jim și cu nepotul Lukas, ea a moștenit o parte semnificativă din acțiunile companiei, după ce tatăl său a creat un parteneriat de familie în care fiecare copil deținea 20% din capital. Averea combinată a familiei se ridică la aproape 400 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Înainte de a-și dedica viața artei și filantropiei, Alice Walton a fost analist de capital, manager de fonduri și broker. A fost prima persoană care a prezidat Consiliul Northwest Arkansas, implicându-se activ în dezvoltarea economică a regiunii.


Cum și-a sporit averea

Deși baza averii sale provine din moștenire, Alice a reușit să-și crească considerabil valoarea netă în ultimele decenii. Creșterea cu 40% a acțiunilor Walmart în acest an i-a adus un plus de 28,7 miliarde de dolari în conturi. În paralel, donațiile de sute de milioane de dolari pentru cauze nobile și investițiile în artă au completat imaginea unei miliardare cu priorități neobișnuite.


O colecție de artă de nivel muzeal

Pasiunea pentru artă a lui Alice Walton este bine cunoscută în cercurile specializate. Deține lucrări de Andy Warhol, Norman Rockwell și Georgia O’Keeffe, iar colecția sa privată rivalizează cu marile galerii internaționale. În iulie, ea a inaugurat Școala de Medicină Alice L. Walton în orașul natal, acoperind taxele de școlarizare pentru primele cinci promoții de absolvenți.


Clasamentul celor mai bogate femei

Cu cei 101 miliarde de dolari ai săi, Alice Walton a depășit-o pe Françoise Bettencourt Meyers, evaluată la 81,6 miliarde de dolari. Pe locul al treilea se află Julia Koch, cu 74,2 miliarde de dolari, după moștenirea participației la Koch Industries de la soțul său decedat, David Koch. Potrivit Forbes, doar 13% dintre miliardarii lumii sunt femei.

