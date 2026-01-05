€ 5.0905
Nicolas Maduro, transferat din închisoare la tribunalul federal din New York
Data publicării: 15:14 05 Ian 2026

Nicolas Maduro, transferat din închisoare la tribunalul federal din New York
Autor: Ioana Dinu

nicolas madura capturat Nicolas Maduro
 

Nicolas Maduro a fost transferat din închisoare la tribunalul federal din New York.

Liderul venezuelean, Nicolas Maduro, capturat de SUA, a fost transferat de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din sudul statului New York, unde urmează să compară în fața unui judecător, informează luni EFE.

Conform imaginilor publicate de presa americană, convoiul care îl transportă pe Maduro la tribunal a traversat mai multe străzi ale orașului, puternic păzit de numeroase mașini de poliție, până a ajuns pe un câmp, unde liderul venezuelean a fost băgat într-un elicopter cu care urma să fie dus la tribunal.

Elicopterul care îi transporta pe Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores, a aterizat pe un heliport din apropierea tribunalului, unde acesta urmează să fie judecat pentru trafic de droguri.

Maduro, escortat de agenți ai Administrației Antidrog din SUA (DEA), a avut mari dificultăți în a urca în vehiculul blindat care îl transporta la tribunal 

Maduro, escortat de agenți ai Administrației Antidrog din SUA (DEA), a avut mari dificultăți în a urca în vehiculul blindat care îl transporta la tribunal și chiar a trebuit să fie asistat de agenți.

Prima apariție a lui Maduro în instanță este programată pentru ora 12:00, ora locală (17:00 GMT, 20:00 ora României).

VEZI ȘI: EXCLUSIV SUA, operațiune spectaculoasă în Venezuela. Generalul (r) Mîndrescu, detalii despre cum au orbit americanii radarele Venezuelei 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicolas maduro
venezuela
