Politica

Călin Georgescu îl invocă pe Trump să facă o operațiune specială și prin România: Înainte ca soarele să răsară
Data publicării: 12:57 05 Ian 2026

Călin Georgescu îl invocă pe Trump să facă o operațiune specială și prin România: Înainte ca soarele să răsară
Autor: Anca Murgoci

donald-trump- Donald Trump
 

Călin Georgescu îl „cheamă” pe Donald Trump și pe la noi.

După operațiunea din Venezuela, Călin Georgescu a zis că... nu se știe. „Astăzi în Venezuela, mâine poate în Europa de Vest, în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”, a zis fostul candidat la prezidențiale.

„Anularea alegerilor nu a fost dreptate. A fost frica uriașă de a nu ieși la iveală jaful comis în 36 de ani și furtul minților. Acum șase luni am zis că SUA se vor întoarce la doctrina Monroe. Se confirmă acest lucru prin ce s-a întâmplat în Venezuela. Donald Trump e un om de acțiune care nu admite furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafia și de rețeaua globalistă. Sigur, în plus față de România, Caracas însemna centrul de mafia drogurilor. Dar teza principală o reprezintă furtul de alegeri și rețeaua globalistă care a apacat o țară.

Astăzi în Venezuela, mâine poate în Europa de Vest, în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”, a zis Călin Georgescu. 

Organizarea de noi alegeri în Venezuela nu reprezintă o prioritate

Președintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta că organizarea de noi alegeri în Venezuela nu reprezintă o prioritate în urma atacurilor militare americane asupra țării sud-americane, informează dpa. La rândul său, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a invitat duminică SUA la colaborare, potrivit Reuters.

„Vom organiza alegeri, vom repara situația. Vom avea alegeri la momentul potrivit, dar principalul lucru pe care trebuie să-l reparăm este că este o țară distrusă. Trebuie să facem un singur lucru în Venezuela, să o readucem la viață. Este o țară moartă acum” a afirmat Trump.

El a adăugat că vor exista „investiții mari din partea companiilor petroliere pentru a reface infrastructur” în Venezuela.

„Companiile sunt gata să meargă. Vor intra. Vor reconstrui infrastructura”, a zis el.

