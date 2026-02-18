Reforma pensiilor magistraților, un precedent. Ilie Bolojan confirmă scenariile: Pensionarii din MAI și MApN, următorii pe listă

Reforma pensiilor magistraților a trecut de judecătorii CCR, după lungi amânări. Experții juridici se așteptau ca acesta să fie o victorie de referință pentru Guvernul Bolojan, reprezentând un precedent.

Premierul Ilie Bolojan confirmă toate scenariile printr-o declarație făcută în această seară. El a precizat că, la fel ca în cazul magistraţilor, trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este cât ultimul salariu.

Prim-ministrul a precizat că Guvernul ar urma să vină în martie cu proiecte de corecție și pentru alte sisteme, pe modelul celui declarat constituțional astăzi de CCR, respectiv pentru alte categorii care beneficiază de pensii speciale.

Ilie Bolojan a și numit țintele: angajaţii din Ministerul de Interne, din zona de apărare şi de siguranţă şi ordine publică. La fel ca și pentru magistrați, va exista o perioadă tranzitorie, a spus premierul.

”Ieşirea la pensie la 48-50 de ani şi pensia cât ultimul salariu nu mai pot fi suportate”

”Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă de 50-52 de ani, când un om este în deplinătatea capacităţilor fizice şi intelectuale şi acolo unde pensia este cât ultimul salariu trebuie corectate lucrurile” a afirmat premierul, la Digi24.

Ilie Bolojan a continuat: ”Ne propunem ca in martie să venim cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu privind vârsta de pensionare şi nivelul pensiei. Este vorba despre angajaţii Ministerului de Interne, cei din zona de Apărare şi din zona de ordine publică şi siguranţă naţională”.

Totuși, vor exista și excepții, dar premierul susține că sunt și ”situaţii în care se poate lucra fără probleme până la 65 de ani, ca de exemplu, la birouri sau în posturi de pază”.

Premierul a emis un principiu general: ”Ieşirea la pensie la 48-50 de ani şi pensia cât ultimul salariu nu mai pot fi suportate”.