€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Politica Audit STB. Daniel Băluță: Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu?
Data publicării: 17:22 17 Feb 2026

Audit STB. Daniel Băluță: Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu?
Autor: Alexandra Firescu

ciprian ciucu, primarul capitalei Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, consideră că primarul general Ciprian Ciucu își reglează conturile în propriul partid prin ”reforma STB”.

”Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen! Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei.

Domnule Ciucu,

Cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani? Cât de ipocrit poți să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic?

Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu? Trăiți într-un film, într-o comedie neagră pe care o regizați execrabil, un film care nu are nici început, nici sfârșit.

Domnule Ciucu, în nici 3 luni de zile ați eșuat lamentabil!

Domnule Ciucu, aveți două opțiuni: Fie să vă recunoașteți neputința și să vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care deja vă caracterizează existența, fie să vă apucați de îndată de treabă.

Spectacolul pe care îl oferiți este de-a dreptul grotesc. Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook.

Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră” este mesajul lui Daniel Băluță, președinte PSD București, către primarul general al Municipiului București, Ciprian Ciucu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
ciprian ciucu
stb
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Instanţa supremă a anulat condamnarea lui Dan Şova în dosarul "CET Govora"
Publicat acum 11 minute
Șervețelele umede au blocat Stația de Epurare Brașov: Apel la populație pentru protejarea rețelei de canalizare
Publicat acum 13 minute
Cum ar trebui să negocieze Nicușor Dan pentru România în SUA. ES Zuckerman: Președintele Trump înțelege lucrul ăsta. I-a spus asta lui Iohannis
Publicat acum 23 minute
Tragedie pentru legendarul fotbalist Iuliu Hajnal. I-a fost amputat piciorul drept
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Audit STB. Daniel Băluță: Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu?
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 55 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 7 ore si 33 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Publicat acum 8 ore si 42 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close