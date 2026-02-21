€ 5.0974
Kelemen Hunor: Nu cred că Republica Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României
Data publicării: 14:28 21 Feb 2026

Kelemen Hunor: Nu cred că Republica Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României
Autor: Roxana Neagu

kelemen-hunor_86287700 Foto: Agerpres

Kelemen Hunor, liderul UDMR, s-a referit, întrebat fiind, la unirea Republicii Moldova cu România.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că Republica Moldova are nevoie, mai degrabă, de ruptură de Ucraina decât de o unire cu România, pe care se îndoiește că românii de peste Prut, politic vorbind, ar dori-o. El vede viitorul prin primirea Republicii Moldova în UE, care ar rescrie viitorul țării.  

Republica Moldova, afectată de tandemul cu Ucraina

”Eu cred că viitorul comun este în interiorul Uniunii Europene şi trebuie să dăm tot ce se poate da din partea Românei pentru a grăbi integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, inclusiv ruperea de Ucraina, fiindcă ei, dacă sunt în tandem, este în defavoarea Moldovei. E nevoie de o negociere separată pentru Republica Moldova. Din acest punct de vedere, cuplarea Republicii Moldova cu Ucraina nu este în favoarea Moldovei”, a precizat Kelemen Hunor, la Prima TV, conform news.ro. 

Ar vrea Republica Moldova să fie ”două județe” la periferia României? 

Cu privire la unirea cu România, liderul UDMR se îndoiește că Republica Moldova ar vrea asta. 
 
”Dacă tu vrei o unire, înseamnă că renunţi la acordurile - care poate că nu au fost bune. Asta înseamnă o politică revizionistă şi asta ar avea consecinţe relativ grave. (...) Aş căuta mai degrabă - şi sentimental înţeleg majoritatea românească care doreşte unirea - în interiorul Uniunii Europene, unde lucrurile încet, încet capătă o altă dimensiune şi o normalitate. După care, dacă vrei unire, trebuie să discuţi şi despre forma statală cu care mergi mai departe, fiindcă nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod” consideră Kelemen Hunor.

Președintele UDMR pledează pentru o integrare rapidă a Republicii Moldova în UE, un obiectiv care ar putea fi atins mai repede decât unirea. 

