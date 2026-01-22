Maia Sandu: "Nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România"

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România, într-o conferinţă de presă organizată la Chişinău pentru a prezenta priorităţile instituţiei prezidenţiale în 2026 şi a răspunde la întrebările jurnaliştilor.

Întrebată care ar fi scenariul în care ar demara un referendum pe tema unirii Republicii Moldova cu România, Maia Sandu a declarat: "Cel puţin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor". De asemenea, ea a precizat că nu a discutat acest subiect cu liderii europeni.

Declarațiile din podcast și clarificările de la Chișinău

Întrebarea i-a fost adresată după ce, mai devreme luna aceasta, la un podcast realizat de jurnaliştii britanici Rory Stewart şi Alastair Campbell, întrebată direct dacă susţine unirea cu România, Maia Sandu a răspuns: "Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România".

În conferinţa de presă de joi, ea a amintit că nu este prima dată când şi-a exprimat opinia în raport cu un asemenea referendum. Cu toate acestea, ea nu a prezentat un scenariu concret în care ar organiza o astfel de consultare populară, limitându-se la invocarea unor sondaje de opinie care, potrivit ei, sunt nefavorabile ideii de unire.

"Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetăţenii noştri să fie în pace şi în siguranţă şi să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, în contextul regional şi internaţional tot mai dificil. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecţia României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susţinerea majoritară a cetăţenilor Republicii Moldova. Şi am văzut acest lucru şi la referendum, dar şi la alte alegeri. Vedem acest lucru şi în sondaje. Pentru a doua opţiune, care ne-ar asigura şi pace, şi faptul că rămânem parte a lumii libere, cel puţin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică, şi mergem strict după decizia cetăţenilor. Nu am discutat acest subiect cu liderii europeni" - a fost răspunsul Maiei Sandu.