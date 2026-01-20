€ 5.0921
DCNews Stiri Republica Moldova părăsește Comunitatea Statelor Independente (CSI)
Data publicării: 09:03 20 Ian 2026

Republica Moldova părăsește Comunitatea Statelor Independente (CSI)
Autor: Ioan-Radu Gava

maia sandu FOTO: Agerpres

Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței țării la Comunitatea Statelor Independente (CSI).

 

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, a anunțat, la o emisiune la Radio Moldova, denunțarea de către Republica Moldova a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței țării la Comunitatea Statelor Independente (CSI), potrivit Moldpres și Deschide.md.

Documentele urmează să fie examinate chiar la începutul noii sesiuni parlamentare.

„Vreau să fac o declarație în premieră: suntem deja în proces de avizare a denunțării a trei acorduri cu CSI. Este vorba despre acordurile care stau la baza afilierii noastre în CSI, respectiv: Statutul CSI, semnat la Minsk pe 22 ianuarie 1993; Acordul de fondare al CSI din 8 decembrie 1991, tot de la Minsk; Anexa la acest acord din 22 decembrie 1991”, a declarat Popșoi.

CITEȘTE ȘI                -               O bancă importantă străină ar putea veni în Republica Moldova

Întrebat ce implică această decizie pentru Republica Moldova, oficialul a explicat:

„Oficial, Republica Moldova nu va mai fi membră a CSI. Denunțarea acestor trei acorduri de bază, care stau la temelia afilierii noastre, ne va permite să spunem că, din punct de vedere juridic, Republica Moldova nu mai este membră. De facto, ne-am suspendat participarea de ceva vreme, dar juridic eram încă acolo”, a adăugat ministrul.

„Am luat această decizie recent, iar procedura de avizare este în desfășurare. Documentele de denunțare vor fi trimise Parlamentului, pentru ca legiuitorii să decidă asupra lor. Probabil, până la mijlocul lunii februarie vom finaliza procedurile în Guvern, după care decizia va fi luată de Parlament”, a conchis oficialul.

În total, Republica Moldova avea semnate cu CSI 283 de acorduri; 71 au fost deja denunțate, iar alte aproximativ 60 sunt în proces.

republica moldova
csi
mihai popsoi
