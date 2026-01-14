Rusia fierbe după ultimele declarații făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la podcastul britanic „The Rest Is POLITICS”, unde, în discuție cu Alastair Campbell și Rory Stewart a spus că ar vota pentru unirea Moldovei cu România dacă s-ar organiza un referendum în acest sens.

VEZI ȘI: Maia Sandu, propunerea lui Petre Roman de președinte al României unite: Așa e logic, firesc!

După ce marea parte a presei din Rusia controlată de Kremlin a criticat declarațiile Maiei Sandu, lansând o nouă campanie de discreditare la adresa acesteia, acum, un nou articol scris de publicația online News.ru, cu titlul: "În Duma de Stat a fost demascat jocul viclean al lui Sandu și Zelenski împotriva Rusiei", merge și mai departe.

Maia Sandu, acuzată că "încearcă să provoace riscuri militare împotriva Rusiei"

Jurnaliștii ruși prezintă declarațiile unei deputate ruse, Alena Arșinova, care susține că Moldova și Ucraina ar putea lua în considerare o confruntare comună cu Rusia. Potrivit acesteia, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, "încearcă să creeze tensiuni și să provoace riscuri militare împotriva Rusiei".

VEZI ȘI: Cum luptă Maia Sandu cu Fake News-ul: Comparație cu Nicușor Dan. A primit 67 de mii de lei „compensații pentru prejudiciu moral”

"Este important să înțelegem că tot ce se întâmplă în Moldova și chiar în România vecină se desfășoară în contextul Ucrainei. Sandu face tot posibilul pentru a derusifica macroregiunea formată din Moldova, Transnistria și Ucraina și pentru a crea probleme suplimentare Rusiei. Aceasta include impunerea unei amenințări militare, deoarece un contingent de forțe cu mandatul de a desfășura o operațiune de menținere a păcii este staționat în Transnistria de mai bine de 30 de ani. Mai mult, există o forță operativă formată din trupe rusești staționată acolo, care este amenințată constant de Zelenski", a declarat Arshinova, pentru sursa citată.

"Astăzi, nimic nu împiedică Moldova și România să se unească"

Ea a menționat că în urmă cu câteva luni, Maia Sandu și Volodimir Zelenski au semnat un acord privind acordarea de asistență militară. Potrivit deputatei, președintele ucrainean a mai declarat că, dacă omologul său moldovean ar solicita sprijin pentru restabilirea ordinii în Transnistria, ar fi gata să îl ofere. Arșinova nu se oprește aici și o acuza pe Maia Sandu că ar fi fraudat Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

"Astăzi, nimic nu împiedică Moldova și România să se unească, chiar dacă acest lucru necesită un referendum. Întrucât Maia Sandu a pierdut referendumul european intern, dar a câștigat teren datorită diasporei care trăiește în străinătate, ea va trebui să organizeze votul pe pământ moldovenesc. O va face și va câștiga, exact ca înainte. Alegătorii din străinătate își vor avea voturile pregătite. Falsificarea unui nou referendum nu va fi deloc dificilă pentru ea. Scopul lui Sandu este să împingă Rusia mult dincolo de macroregiunea", a mai spus Arșinova.

Reacțiile acide venite din Rusia nu sunt însă nimic nou sub soare. Se știe deja foarte bine că Vladimir Putin își dorește să își păstreze inflența în Republica Moldova și investește mult în războiul hibrid cu acest scop.

VEZI ȘI: Maia Sandu, acuzată de trădare de partidul lui Dodon, după ce a spus că ar vota pentru reunirea cu România

Maia Sandu nu este o figură politică iubită la Kremlin tocmai pentru că nu joacă după regulile Rusiei și face eforturi considerabile pentru ca Republica Moldova să urmeze calea euroepană.