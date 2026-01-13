Petre Roman e de părere că actuala președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu, ar trebui să ocupe funcția de președinte al României unite, în cazul unei reunificări ale celor două state.

Contextul actual al războiului din Ucraina o face pe țara vecină o țintă a Federației Ruse, mai spune fostul prim-ministru.

„Ar urma imediat Republica Moldova. Noi chiar ne prefacem că Moldova nu-i ca noi?! Ne mințim atâta... Mi-a plăcut Maia Sandu. A zis: Eu votez pentru unire! Și ea ar trebui să fie prima președintă a României unite! Primul președinte al României unite trebuie, obligatoriu, să fie de acolo. Așa e logica, așa e firesc, evident”, a declarat fostul premier al României, Petre Roman, în exclusivitate la DC News.

„Sunt de acord cu dvs. Acest lucru ar salva și Republica Moldova. Fiind parte a unui stat membru NATO și UE, Putin nu mai are ce-i face”, a punctat și analistul politic Bogdan Chirieac.

Maia Sandu a declarat, la podcastul britanic „The Rest Is POLITICS”, că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar realiza un referendum în această privință.

