Data actualizării: 15:46 13 Ian 2026 | Data publicării: 15:46 13 Ian 2026

EXCLUSIV Maia Sandu, propunerea lui Petre Roman de președinte al României unite: Așa e logic, firesc!
Autor: Iulia Horovei

maia sandu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Sursa foto: Agerpres

În cazul unei uniri între Republica Moldova și România, fostul premier Petre Roman crede că Maia Sandu este cea mai potrivită variantă pentru a ocupa funcția de președinte.

 

Petre Roman e de părere că actuala președintă a Republicii Moldova, Maia Sandu, ar trebui să ocupe funcția de președinte al României unite, în cazul unei reunificări ale celor două state. 

Maia Sandu, propunerea lui Petre Roman pentru funcția de președinte a României unite

Contextul actual al războiului din Ucraina o face pe țara vecină o țintă a Federației Ruse, mai spune fostul prim-ministru.

„Ar urma imediat Republica Moldova. Noi chiar ne prefacem că Moldova nu-i ca noi?! Ne mințim atâta... Mi-a plăcut Maia Sandu. A zis: Eu votez pentru unire! Și ea ar trebui să fie prima președintă a României unite! Primul președinte al României unite trebuie, obligatoriu, să fie de acolo. Așa e logica, așa e firesc, evident”, a declarat fostul premier al României, Petre Roman, în exclusivitate la DC News.

„Sunt de acord cu dvs. Acest lucru ar salva și Republica Moldova. Fiind parte a unui stat membru NATO și UE, Putin nu mai are ce-i face”, a punctat și analistul politic Bogdan Chirieac.

Maia Sandu a declarat, la podcastul britanic „The Rest Is POLITICS”, că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar realiza un referendum în această privință.

