DCNews Politica Maia Sandu susține unirea Republicii Moldova cu România: „Aș vota pentru”
Data publicării: 16:00 12 Ian 2026

Maia Sandu susține unirea Republicii Moldova cu România: „Aș vota pentru”
Autor: Iulia Horovei

maia sandu nicusor dan Președintele României, Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Sursa foto: Agerpres

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în premieră, că susține unirea Republicii Moldova cu România, dacă o majoritate a populației decide acest lucru.

 

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că susține unirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar realiza un referendum în această privință. Aceasta a discutat despre situația țării pe care o conduce, punând în lumină pericolul reprezentat de Federația Rusă.

„Nu ne place să ne prezentăm ca o fostă țară URSS, dar trebuie să admitem asta. Am fost născută în URSS (...) La sfârșitul anilor 1980 au fost mișcări de renaștere națională și, desigur, au fost discuții despre reunirea cu România, întrucât Republica Moldova a fost odată parte din România.

Dar atunci nu puteam ști câte persoane ar fi votat, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să luăm în considerare numărul de oameni care au participat la mișcarea de renaștere și numărul celor care au ieșit în stradă, poate că sute de mii, putem spune că am fi avut un suport pentru reunirea cu România”, a declarat Maia Sandu, în dialog cu Alastair Campbell și Rory Stewart, la podcastul britanic „The Rest Is POLITICS”.

Maia Sandu susține unirea, dar sondajele spun altceva

Întrebată dacă susține unirea Republicii Moldova cu România, Maia Sandu a răspuns: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, argumentându-și decizia: „Uitați ce se întâmplă în jurul nostru astăzi, priviți ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și să reziste Rusiei.

În calitate de președinte al Republicii Moldova, uitându-mă la sondaje, știu că n-ar fi o majoritate, astăzi, care să susțină unirea Moldovei cu România. Dar există, însă, o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, iar acesta este obiectivul pe care îl urmărim. E un obiectiv mai realist, care ne ajută să supraviețuim ca democrație”, a adăugat președinta Republicii Moldova.

De reținut este că, pentru unirea celor două state, este necesar ca ambele popoare să își exprime voința majoritară în cadrul unui referendum, iar Parlamentele celor două țări să aprobe, ulterior, decizia.

Citește și: Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului"

maia sandu
romania
republica moldova
unire
Comentarii

