DCNews Politica Călin Georgescu, după ce a semnat controlul judiciar: „Știm ce-avem de făcut: turul doi înapoi”
Data publicării: 11:50 24 Feb 2026

Călin Georgescu, după ce a semnat controlul judiciar: „Știm ce-avem de făcut: turul doi înapoi”
Autor: Iulia Horovei

calin georgescu Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale 2024. Sursa foto: Agerpres

Călin Georgescu a semnat, marți, 24 februarie, controlul judiciar, la sediul Poliției din Buftea, Ilfov.

Călin Georgescu a ajuns, marți, 24 februarie, în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovare a unor persoane vinovate de genocid şi crime de război.

Mesajul lui Georgescu pentru clasa politică din România

La ieșirea din sediul Poliției din Buftea, fostul candidat la președinție a făcut o referire la turul al doilea al alegerilor din 2024, anulat de CCR. Georgescu a spus că „astăzi știm ce-avem de făcut: turul doi înapoi”, fără a oferi și alte detalii.

„Văd că toată lumea, mai ales clasa politică - care, oricum, este confiscată de sistem total, toată clasa politică românească - are opinii, își dau cu părerea referitor la situația României, la ce se întâmplă. Și sunt din ce în ce mai dese. Eu am un mesaj, astăzi, pentru ei, dar, în primul rând, pentru poporul român, foarte important. Putem discuta opinii la nesfârșit. Însă cifrele despre care vorbesc nu au opinii, ele spun adevărul despre starea unei națiuni.

(...) Am protejat toți, într-o formă sau alta, o administrare mediocră a unui potențial de excepție al poporului român. Concluzia mea v-o spun într-o propoziție: Este tiranie sub masca democrației a unei clase politice confiscate de sistem, care și-a abandonat poporul și țara. (...) Istoria nu ne întreabă ce ni s-a făcut, ci ce-am făcut noi atunci când n-am știut. Astăzi știm ce-avem de făcut: turul doi înapoi”, a spus Călin Georgescu.

În discursul său, Georgescu a numit „șapte puncte” care reprezintă o „radiografie clară a celor 35 de ani” din România:

  • „România are cea mai mare mortalitate infantilă din Uniunea Europeană”;
  • „În România, 1 din 3 copii crește în risc de sărăcie sau excluziune socială”;
  • „La 15 ani, aproape jumătate dintre elevi nu ating un nivel minim de înțelegere a unui text”;
  • „În sănătate, România este în topul UE la decese evitabile prin prevenție sau tratamente adecvate”;
  • „România se golește. Depopularea este un referendum al tăcerii, un vot tăcut al neîncrederii, al nedreptății”;
  • „În UE, România este printre primele locuri la mortalitate pe șosele”;
  • „Parchetul European are dosare cu număr ridicat pe fonduri europene, mesajul e foarte clar: banii pentru dezvoltare sunt vulnerabili la fraudă”.

Măsură preventivă a controlului judiciar a fost prelungită de judecătorii Tribunalului București pentru încă 60 de zile, în urmă cu o săptămână.

