Concluzia lui Nicușor Dan, după participarea la summitul Consiliului pentru Pace din SUA

După ce ieri a participat la summitul Consiliului pentru Pace din SUA, președintele României, Nicușor Dan, afirmă că pacea și securitatea sunt temelia unei țări prospere, iar pentru România este important să aprofundeze parteneriatul cu Statele Unite ale Americii. Totodată, Nicușor Dan a subliniat faptul că România își reafirmă și angajamentul pentru cooperarea cu Uniunea Europeană.

"Pacea și securitatea sunt temelia unei țări prospere. Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate și, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm și să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii.

În cadrul intervenției mele la Washington, am afirmat clar că România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale și își propune să contribuie concret în ceea ce privește situația umanitară din Gaza.

De asemenea, România își reafirmă angajamentul pentru cooperarea cu SUA și Uniunea Europeană, bazat pe dialog constant și transparent", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.