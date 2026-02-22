€ 5.0974
Robert Cazanciuc, la Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE
Data actualizării: 16:12 22 Feb 2026 | Data publicării: 15:30 22 Feb 2026

Robert Cazanciuc, la Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE
Autor: Crişan Andreescu

Cazancuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Robert Cazanciuc, senator PSD, a declarat, la Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSC, că fără un stat de drept în care drepturile fundamentale să poată fi protejate în mod real, nu există democrație.

”Sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE se desfașoară într-o capitală imperială acoperită de zăpadă, căzută parcă pentru a-i face pe participanți, în special pe cei din țările care au văzut omăt doar la televizor sau cred că geografia singură îi poate feri de agresiune, să înțeleagă mai bine spusele reprezentanților Ucrainei care atrăgeau atenția asupra unei arme neconvenționale, de distrugere în masă, folosită de Rusia împotriva civililor ucraineni: frigul!

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă principala temă pe agenda OSCE, iar discursurile și discuțiile informale reflectă o realitate pe care nimeni nu credea că o poate trăi: un razboi în mijlocul Europei care durează deja mai mult decât a durat Al Doilea Război Mondial pentru multe țări.

Vezi și: Robert Cazanciuc, la aniversarea lui Brâncuși: Venea din altă lume pe care fiecare muritor își dorește la un monent dat

În discuțiile cu Secretarul General al OSCE, Feridun Sinirlioglu, am arătat că sprijinirea rezilienței Republicii Moldova poate fi o poveste de succes pentru o organizație care își caută căile adecvate pentru ca principiile care o guvernează să poată fi protejate în lumea reală.

M-am bucurat să aud că toată lumea pare că înțelege, cel puțin formal, că, fără un stat de drept în care drepturile fundamentale să poată fi protejate în mod real, nu există democrație, iar o presă liberă poate contribui la prevenirea și sancționarea derapajelor.

Stat de drept nu înseamnă stat agresiv, dar nici un stat slab, incapabil să își protejeze cetățenii, ci garanția oricărui om obișnuit că poate trăi fără frica în țara lui, în pace și prosperitate.

Mulțumiri domnului ambasador Stelian Stoian și întregii sale echipe pentru sprijinul acordat!” subliniază senatorul Robert Cazanciuc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

