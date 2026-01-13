Cum luptă Maia Sandu cu Fake News-ul: Comparație cu Nicușor Dan. A primit 67 de mii de lei „compensații pentru prejudiciu moral”

Nicușor Dan a anunțat că vrea să facă un departament special dedicat combaterii știrilor false, unul dintre cele mai recente cazuri invocate fiind cel al aeronavelor elvețiene.

Aeronava Spartan în care a zburat, zilele trecute, de la Paris spre România a fost escortată de două avioane militare elvețiene, ca semn de mulțumire pentru ajutorul acordat de România în tragedia de la Crans-Montana, afirmație spusă de președintele Nicușor Dan, dar contestată apoi în spațiul public de către unii.

La rândul său, Maia Sandu spune că se confruntă cu un val de fake news în spațiul public. Mai mult, președinta Republicii Moldova a mers chiar până la a da în judecată pe cei pe care îi acuză că răspândesc informații false despre ea.

Cum luptă Maia Sandu cu dezinformarea atunci când este vizată

Jurnalistul Vitalie Cojocari a afirmat, la RFI, că Maia Sandu a dat în judecată un jurnalist despre care spune că a mințit în ceea ce o privește, cerându-i aproximativ 5000 de euro daune. Și nu ar fi un caz singular, președinta Republicii Moldova reacționând și după o postare pe Facebook care îl viza pe bunicul său.

"Cum luptă Maia Sandu cu dezinformarea atunci când este vizată? Nicușor Dan a publicat înregistrările dintre pilotul român al avionului Spartan în care se afla și turnul de control din Elveția.

A dorit să demonstreze astfel că declarația sa a fost adevărată. Reamintesc, a spus că aeronava în care zbura a fost escortată de două avioane militare elvețiene în semn de mulțumire pentru ajutorul acordat de România în tragedia de la Crans-Montana.

Declarația i-a a fost contestată însă în spațiul public, iar Nicușor Dan a scris, citez: ”este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române.” A promis și că va crea un Departament pentru lupta cu dezinformarea.

Și Maia Sandu, președinta Republicii Moldova se plânge de Fake News. La Chișinău există deja un Centru care se luptă cu dezinformarea. Se numește Stratcom, iar șefă este fosta ministră de interne de peste Prut. Și nu e totul, președinta Republicii Moldova a decis să-i dea în judecată pe cei pe care îi acuză de fake news la adresa sa.

De pildă, a dat în judecată un jurnalist despre care spune că a mințit în ceea ce o privește. Jurnalistul a povestit ulterior că șefa statului îi cere în instanță despăgubiri morale în valoare de 100 de mii lei moldovenești, cam 5 mii de euro. Nu este prima dată când Maia Sandu se adresează în judecată în asemenea situații. A făcut-o și pentru o postare pe Facebook", afirmă Vitalie Cojocari.

Reacția Maiei Sandu în cazul postării care îl viza pe bunicul ei

În continuare, Vitalie Cojocari a prezintat și cazul postării în care era vizat bunicul Maiei Sandu.

”Chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2024, o femeie din satul în care s-a născut a scris despre bunicul președintei pe Facebook.

”Au ajuns să spună minciuni despre bunicul meu”, a declarat președinta Republicii Moldova și a cerut dreptate în instanță.

Maia Sandu spune că nu o deranjează criticile, dar este nemulțumită de acuzațiile false. Citez: ”dacă le-ai făcut, atunci să poți să mergi să susții prin dovezi ceea ce ai spus. Dacă nu, atunci trebuie să faci o declarație prin care îți retragi aceste acuzații. E un proces de judecată. Așa cum fiecare alt cetățean poate să facă asta, așa poate face și președintele țării.”

Maia Sandu a primit 67 de mii de lei „compensații pentru prejudiciu moral”

Nu știm ce vor decide judecătorii. Așteptăm rezultatele acestor procese.

În acest context, săptămâna trecută Maia Sandu și-a publicat declarația de avere pe 2025 și a declarat acolo o sumă de bani drept compensație pentru un prejudiciu moral.

Suma este de 67 de mii de lei moldovenești, cam 3400 de euro. Declarația de avere nu precizează și în ce caz Maia Sandu a fost despăgubită", a scris Vitalie Cojocari, pe contul său de Facebook.

Ce avere a declarat Maia Sandu

Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului din 11 ianuarie, Maia Sandu a obținut venituri mai mari din salariu și diurne pentru deplasări în străinătate, dar și compensații financiare obținute în urma unui litigiu, scrie Zdg.md.

Conform sursei citate, Maia Sandu a declarat puțin peste 67 de mii de lei moldovenești ca fiind ”compensații pentru prejudiciu moral”, achitate prin intermediul unui executor judecătoresc.

De asemenea, ea declarat aproape 55 de mii de lei drept plăți pentru concediul nefolosit în perioada 2020-2024. Totodată, Maia Sandu a indicat 154 de mii de lei sub formă de diurnă pentru deplasări oficiale peste hotare.

La capitolul bunuri imobile, președinta Maia Sandu a declarat același apartament din Chișinău, cu o suprafață de 74,5 metri pătrați, ce se află în proprietatea sa din 2003 și evaluat la circa 440 de mii de lei moldovenești.

Cu privire la activele financiare, Maia Sandu declară un singur cont bancar. Acesta a fost deschis la o bancă din Chișinău, unde sunt păstrați aproximativ 21 de mii de lei. Maia Sandu nu indică numerar, depozite bancare, investiții, bunuri mobile sau datorii.

