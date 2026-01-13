€ 5.0896
Stiri

DCNews Stiri Maia Sandu, acuzată de trădare de partidul lui Dodon, după ce a spus că ar vota pentru reunirea cu România
Data actualizării: 18:28 13 Ian 2026 | Data publicării: 18:28 13 Ian 2026

Maia Sandu, acuzată de trădare de partidul lui Dodon, după ce a spus că ar vota pentru reunirea cu România
Autor: Elena Aurel

pacientii-in-stare-grava-din-transnistria-pot-fi-transferati-la-chisinau--refuz-categoric--reactia-de-la-tiraspol--maia-sandu-este-refuzul-kremlinului_48666400 Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. FOTO: Agerpres

Partidul condus de Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu de trădare politică, după ce aceasta a declarat că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România.

 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) acuză că declarațiile președintei Maia Sandu referitoare la posibilitatea unirii cu România reprezintă trădare politică și o amenințare la adresa suveranității și existenței statului. 

„PSRM: Menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte reprezintă o amenințare pentru existența Republicii Moldova

Declarația președintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova și absorbția acesteia de către România nu este o „opinie personală” și nici o „speculație abstractă”, ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, suveranității și neutralității țării.

De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată și că este dispusă să susțină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naționale, exprimată conștient, public și pe o platformă străină.

Deosebit de cinic și periculos este faptul că asemenea declarații provin de la o persoană care ocupă temporar funcția de Președinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituției, Președintele este garantul suveranității și independenței statului. Maia Sandu, dimpotrivă, utilizează funcția supremă în stat ca tribună pentru promovarea proiectului unionist și a dictatului extern, subminând bazele statalității moldovenești”, a transmis Partidul Socialiştilor din Republica Moldova. 

VEZI ȘI: Maia Sandu, propunerea lui Petre Roman de președinte al României unite: Așa e logic, firesc!

„Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat”

PSRM cere demisia imediată a Maiei Sandu, inițierea unei anchete pentru trădare de patrie și mobilizarea tuturor forțelor patriotice pentru a proteja independența și statalitatea Republicii Moldova. 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova declară cu toată responsabilitatea:

1. Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat. Fiecare zi în care rămâne în funcția de Președinte reprezintă o amenințare la adresa existenței Republicii Moldova ca stat independent.

2. Solicităm Procuraturii Generale, SIS și tuturor organelor competente să inițieze de urgență o anchetă privind posibila trădare de patrie, întrucât apelurile publice ale șefului statului la dezmembrarea țării necesită cea mai dură evaluare juridică și politică.

3. PSRM face apel către toate forțele patriotice – din Parlament, din administrația locală și din societatea civilă – să lase deoparte divergențele tactice și să se unească împotriva regimului Maiei Sandu, care împinge țara spre pierderea suveranității, scindarea societății și o catastrofă națională.

Republica Moldova nu este un obiect de negociere, nu este o monedă de schimb și nici o „eroare istorică”, așa cum încearcă să o prezinte unioniștii. Este casa noastră comună și nu vom permite să fie distrusă la ordinul curatorilor externi și al executanților lor locali”, a transmis Partidul Socialiştilor din Republica Moldova pe pagina de Facebook. 

VEZI ȘI:Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România

Urmăriți DCNews și pe Google News

maia sandu
republica moldova
igor dodon
unire moldova romania
