Data publicării: 17:39 13 Ian 2026

Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Autor: Alexandra Curtache

republica moldova harta steag Sursa foto: https://www.freepik.com; @aileenchik

Victor Chirilă afirmă că idealul Unirii Republicii Moldova cu România rămâne firesc și legitim pentru basarabeni și va exista atât timp cât identitatea și limba română vor fi vii pe malul stâng al Prutului.

 

Unirea Republicii Moldova cu România continuă să fie percepută ca o aspirație naturală și justificată din punct de vedere moral și istoric de către basarabeni și va rămâne actuală atâta vreme cât identitatea românească va fi vie, iar limba română va fi vorbită pe malul stâng al Prutului, a scris ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, într-un mesaj publicat pe Facebook, citat de Radio Chișinău.

„Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim pentru basarabenii/moldovenii/românii din R. Moldova și așa va fi cât va exista etos românesc, cât se va vorbi românește pe malul stâng al Prutului. Idealul Unirii cu România nu este anti-Republica Moldova, el este anti-imperialist. Anume fiind animați de acest ideal la 31 august 1989 ne-am recâștigat dreptul să vorbim românește, am obținut/declarat independența R. Moldova, am rezistat în fața cazacilor și armatei ruse de ocupație din regiunea transnistreană, iar astăzi ne bucurăm de libertate și democrație”, a scris acesta.

Unirea, sinonimă cu integrarea europeană

Victor Chirilă afirmă că Unirea cu România reprezintă revenirea firească în lumea civilizației occidentale, a democrației și a libertății.

„Idealul Unirii cu România este sinonim cu revenirea în lumea civilizației occidentale, a democrației, libertății și demnității umane, este chintesența integrarii noastre în Uniunea Europeană, unde firesc ne vom regăsi împreună cu România.

Românitatea noastră, care include și Idealul Unirii, este piatra de temelie a parteneriatului nostru strategic cu România, care ne susține necondiționat în orice circumstanțe. Atât timp cât Idealul Unirii ne va anima spre Europa, spre Libertate, spre Românitate, spre România, vom construi poduri, autostrăzi, căi ferate, linii electrice, care să ne lege indisolubil cu România și Uniunea Europeană.

E timpul să ne asumăm Românitatea noastră pe deplin, să recunoaștem ca statul nostru animat de liberatate, democrație și respect egal pentru toate etniile minoritare, are etos românesc și inimă românească. Încrederea între statele noastre este bazată pe asumarea completă a acestui adevăr.

Și în final, atât timp cât Idealul Unirii va fi viu în R. Moldova, atât timp România va avea obligația morală și istorică să ne ajute cu orice îi stă în puteri. Nu există între statele noastre un Pod mai solid și indestructibil, decât Românitatea noastră.

Am scris acest mesaj în calitate de cetățean al R. Moldova. Sunt român, dar nu am Cetățenie română, pe care sper să o redobândesc fără să o cer…”, a încheiat Ambasadorul Republicii Moldova la București. 

x close