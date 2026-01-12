Chișinăul și Kievul au închis granițele Transnistriei. Care vor fi efectele

Chișinău și Kiev au luat o măsură decisivă. Toate căile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană au fost blocate de la începutul anului. Care a fost rezultatul? Rusia rămâne cu opțiuni limitate, iar controlul și acțiunile asupra Transnistriei devine mult mai vizibile, scrie presa ucraineană.

Frontiere sub control strict

De la 1 ianuarie, Kievul a început inspecții stricte de-a lungul frontierei de circa 450 de kilometri cu Transnistria. Orice tranzit de persoane sau bunuri este verificat riguros, potrivit sursei Euromaidan Press.

În paralel, autoritățile din Republica Moldova și-au întărit punctele de control și au introdus unități mobile pentru a supraveghea zonele dincolo de trecerile oficiale. Totodată, aceste măsuri transformă regiunea separatistă dintr-o zonă gri, ușor de gestionat și discret de Moscova, într-un teritoriu unde orice sprijin extern este imediat vizibil.

Impactul blocadei

Scopul principal este diminuarea influenței Rusiei în Transnistria fără a recurge la forță armată. Pe termen lung, măsura vizează slăbirea poziției Moscovei într-o regiune folosită ca instrument de presiune încă din 1992.

Izolarea politică e primul pas. Conducerea separatistă își pierde libertatea de a acționa și contactele externe. Blocada afectează lanțurile logistice, esențiale pentru cei aproximativ 1.500 de militari ruși aflați în zonă. Până acum, sprijinul era livrat prin rute comerciale informale, firme „prietene” și controale vamale permisive, care ocoleau verificările Moldovei. Acum, aceste rute au dispărut, iar prezența Rusiei devine dificil de menținut și mult mai puțin eficientă ca instrument de presiune asupra UE.

Măsurile sunt aplicate legal, prin controale la frontieră. Persoanele sau mărfurile circulă doar cu acordul Chișinăului și Kievului, eliminând golurile existente anterior.

,,Controlul moldovenesc asupra spațiului aerian blochează orice livrări aeriene către Tiraspol, iar traficul feroviar și rutier este permis doar dacă respectă reguli vamale stricte. Pe scurt, Transnistria nu mai este o zonă de liber tranzit, ci un teritoriu sever controlat, unde sprijinul din exterior devine dificil și ușor de identificat. În paralel, Guvernul Republicii Moldova își consolidează controlul intern, aducând regiunile autonome mai ferm sub autoritatea centrală și reducând astfel spațiul de manevră pentru influența rusă. Această consolidare este strâns legată de blocadă, deoarece tăierea accesului extern al Transnistriei elimină o sursă-cheie de sprijin politic și economic pentru actorii aliniați Rusiei din interiorul țării”, conform Euromaidan Press.

Rusia, cu opțiuni limitate

Fără alternative pentru rutele terestre, fără acces aerian și fără fluxuri comerciale legale, Rusia nu mai poate coordona presiunea locală sau aprovizionarea militară eficient.

,,Acest lucru slăbește rețelele de influență care se bazau pe sprijin transfrontalier și facilitează impunerea controlului de către Guvernul central asupra regiunilor autonome. Orice încercare clandestină de a muta provizii sau de a exercita influență se confruntă acum cu un risc ridicat de a fi expusă, iar sprijinul militar deschis nu este posibil fără traversarea teritoriului ucrainean sau moldovenesc”, mai notează presa ucraineană.

Fără acces la mare și fără legături aeriene funcționale, Transnistria nu poate fi susținută din exterior. Astfel, influența Rusiei scade constant, pe măsură ce timpul lucrează împotriva sa.

Presiune continuă, fără un conflict militar

Blocada arată schimbarea strategiei Chișinăului și Kievului. Prin izolarea regiunii separatiste de fluxurile comerciale care o mențineau funcțională, Rusia pierde eficiența instrumentelor sale de presiune.

,,Nu este vorba despre declanșarea unui conflict, ci despre consolidarea treptată a controlului prin aplicarea legii. Dacă presiunea va continua, poziția Rusiei în regiunea separatistă Transnistria se va slăbi în timp, în timp ce Republica Moldova se apropie de legături de securitate mai puternice cu Europa”, notează jurnaliștii de la Kiev.

