DCNews Stiri Chișinăul cere Transnistriei să pună capăt presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română
Data actualizării: 14:27 10 Dec 2025 | Data publicării: 14:26 10 Dec 2025

Chișinăul cere Transnistriei să pună capăt presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română
Autor: Elena Aurel

republica moldova harta steag Sursa foto: https://www.freepik.com; @aileenchik
 

Chişinăul solicită Tiraspolului să oprească presiunile asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria.

Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria, problema fiind abordată în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, relatează miercuri portalul Deschide.md, citat de Agerpres. 

Discuţiile s-au axat pe funcţionarea instituţiilor de învăţământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor şi soluţionarea aspectelor tehnice de actualitate, potrivit unui comunicat al Biroului politici de reintegrare din cadrul guvernului moldovean.

Chişinăul a subliniat necesitatea încetării oricăror forme de presiune asupra elevilor şi cadrelor didactice din cele opt şcoli cu predare în limba română, inclusiv stoparea practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare ilegale", se menţionează în comunicatul instituţiei citate.

În cadrul acestor discuţii au fost evidenţiate progresele înregistrate cu privire la rezolvarea problemei legate de complexul de clădiri al Liceului Teoretic "Evrika" din Rîbniţa, precum şi avansarea procedurilor tehnice de expertiză şi delimitare a bunurilor imobile. În acelaşi timp, părţile au reiterat importanţa identificării unei soluţii pentru revenirea Liceului "Ştefan cel Mare şi Sfânt" în sediul din Grigoriopol, în conformitate cu obligaţiile internaţionale şi interesul superior al copilului.

Continuarea dialogului pentru protejarea drepturilor elevilor

Partea moldoveană, potrivit comunicatului citat, a atras atenţia asupra impactului majorării unilaterale a tarifelor la serviciile comunale aplicate instituţiilor cu predare în limba română, solicitând revenirea la condiţiile valabile până la sfârşitul anului 2023. Reprezentanţii Chişinăului au cerut identificarea unei soluţii pentru asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic "Lucian Blaga" din Tiraspol la spaţii adecvate pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică.

Totodată, comunicatul Biroului politici de integrare menţionează că tinerii şi copiii din regiunea transnistreană beneficiază de toate oportunităţile oferite de cadrul normativ naţional: acces la instituţiile educaţionale de pe malul drept, programe de studii peste hotare conform standardelor europene şi sistemului de la Bologna, precum şi posibilitatea integrării pe piaţa muncii. Procedurile de admitere în învăţământul superior sunt aplicate uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În final, experţii şi-au exprimat disponibilitatea pentru continuarea dialogului tehnic în vederea identificării unor soluţii practice care să asigure protejarea drepturilor elevilor şi buna funcţionare a instituţiilor de învăţământ, potrivit Deschide.md. 

republica moldova
transnistria
chisinau
