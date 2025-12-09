€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri Internațional Peskov dezminte informațiile că Putin vrea să atace un stat NATO. Ce spune despre refacerea URSS
Data actualizării: 14:24 09 Dec 2025 | Data publicării: 14:24 09 Dec 2025

Peskov dezminte informațiile că Putin vrea să atace un stat NATO. Ce spune despre refacerea URSS
Autor: Ioan-Radu Gava

peskov-despre-georgescu_61157300 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Agerpres
 

Kremlinul susţine că Putin nu vrea să restabilească Uniunea Sovietică sau să atace NATO.

Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greşite, iar acuzaţiile că preşedintele rus intenţionează să invadeze un stat membru al NATO sunt o "prostie totală", relatează Reuters și Agerpres.

Putin, care s-a născut în Uniunea Sovietică, a afirmat în 2005 că prăbuşirea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX, deoarece zeci de milioane de ruşi erau sărăciţi, iar Rusia însăşi se confrunta cu ameninţarea dezintegrării.

Oponenţii spun că Rusia lui Putin se degradează într-un amestec puternic de absurditate şi represiune, comparabil cu epoca Leonid Brejnev din Uniunea Sovietică. Lideri occidentali susţin că Putin, dacă va câştiga în Ucraina, va ataca într-o zi NATO.

CITEȘTE ȘI                 -                Andrej Babis a devenit, din nou, premierul Cehiei

Peskov dezminte afirmațiile lui Merz

Putin a negat în repetate rânduri că are vreun plan de a ataca NATO şi a spus că un astfel de pas ar fi o prostie pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară convenţională a Alianţei Nord-Atlantice asupra Moscovei.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Putin doreşte să readucă "vechea Uniune Sovietică" şi că Europa trebuie să se apere împotriva a ceea ce el a numit a fi intenţii clare ale Rusiei, stabilite în doctrinele statului rus, de a ataca NATO.

"Acest lucru nu este adevărat", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la o întrebare despre despre remarcile lui Merz. "Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, şi el însuşi a spus acest lucru în repetate rânduri", a adăugat el.

"A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect faţă de partenerii noştri", a spus Peskov. "Se pare că domnul Merz nu ştie acest lucru", a adăugat el.

"Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală", a mai afirmat Peskov.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Medaliile pentru Jocurile Olimpice 2026 vor valora dublu față de cele de la Paris 2024
Publicat acum 36 minute
Gramatica, studiată în România doar până în clasa a VIII-a. Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian explică de ce / video
Publicat acum 41 minute
Peskov dezminte informațiile că Putin vrea să atace un stat NATO. Ce spune despre refacerea URSS
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Friedrich Merz spune că Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în domeniul securității
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Asul din mâneca UE: Deși are puține companii mari, acestea au o cifră de afaceri ridicată
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 22 ore si 3 minute
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 19 ore si 59 minute
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close