€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri Friedrich Merz spune că Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în domeniul securității
Data publicării: 13:56 09 Dec 2025

Friedrich Merz spune că Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în domeniul securității
Autor: Dana Mihai

friedrich-merz_92737000 Friedrich Merz. FOTO: Agerpres
 

Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în domeniul securității, a transmis marți cancelarul german Friedrich Merz, ca reacție la noua strategie americană care critică dur statele europene.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de Statele Unite în materie de politică de securitate, ca răspuns la strategia de securitate naţională a SUA, recent publicată de Washington, care conţine critici virulente la adresa europenilor, relatează Reuters şi AFP.

Strategia americană confirmă necesitatea unei Europe mai autonome

Textul american "confirmă evaluarea mea conform căreia noi, în Europa, şi prin urmare, în Germania, trebuie să devenim mult mai independenţi de Statele Unite în materie de politică de securitate", a declarat Merz, în timpul unei vizite în landul Renania-Palatinat.

"În discuţiile mele cu americanii, spun: 'America First' (America pe primul loc, un slogan al lui Donald Trump), este foarte bine, însă 'America Alone' (America singură) nu poate fi în interesul vostru", a mai spus Merz.

Citește și: Andrej Babis a devenit, din nou, premierul Cehiei

Statele Unite "au nevoie şi ele de parteneri în lume, iar Europa poate fi unul dintre aceşti parteneri", a adăugat el.

Responsabilitatea pentru democrație trebuie asumată de europeni

În opinia cancelarului german, atunci când vine vorba de protejarea democraţiei în Europa, ţările europene îşi vor asuma responsabilitatea.

Şeful guvernului german a declarat că anumite aspecte ale strategiei de securitate a preşedintelui american Donald Trump sunt "inacceptabile" din perspectivă europeană, având în vedere că documentul anticipează "dispariţia civilizaţională" a Europei.

"Nu văd nevoia ca americanii să dorească acum să salveze democraţia în Europa", a subliniat liderul principalei puteri economice a Europei, în timpul vizitei în Renania-Palatinat (sud-vest), o regiune germană care găzduieşte importante baze militare americane.

"Dacă ar trebui să fie salvată, am putea să o facem singuri", a adăugat Merz.

Unele pasaje din strategia americană sunt considerate de neacceptat

"Unele părţi sunt de înţeles, altele sunt acceptabile, însă unele sunt inacceptabile pentru noi, din perspectivă europeană", a comentat cancelarul german, care a spus că nu este totuşi "surprins" de document.

El a adăugat că acesta "corespunde mai mult sau mai puţin cu ceea ce vicepreşedintele (american J.D. Vance) a exprimat deja în discursul său rostit la Conferinţa de Securitate de la München în februarie".

JD Vance îi consternase pe germani şi, în general, pe europeni, afirmând în discursul său rostit la Munchen că libertatea de exprimare ar fi "în regres" în Europa.

În noua strategie de securitate naţională, dată publicităţii săptămâna trecută, administraţia SUA şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Europa.

Citește și: Trump lovește pe două fronturi. Taxă de 5% pentru Mexic și 12 miliarde de dolari pentru fermieri

Europa se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care critică "cenzura libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea drastică a natalităţii şi pierderea identităţii naţionale şi a încrederii în sine", probleme cu care se confruntă Europa la ora actuală, în opinia administraţiei de la Washington.

Textul, cu un puternic caracter naţionalist, anticipează "dispariţia civilizaţională" a Europei şi promovează lupta împotriva "migraţiilor în masă".

"Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin", estimează administraţia americană în acest document.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

friedrich merz
sua
europa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Medaliile pentru Jocurile Olimpice 2026 vor valora dublu față de cele de la Paris 2024
Publicat acum 35 minute
Gramatica, studiată în România doar până în clasa a VIII-a. Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian explică de ce / video
Publicat acum 40 minute
Peskov dezminte informațiile că Putin vrea să atace un stat NATO. Ce spune despre refacerea URSS
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Friedrich Merz spune că Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în domeniul securității
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Asul din mâneca UE: Deși are puține companii mari, acestea au o cifră de afaceri ridicată
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 22 ore si 2 minute
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 19 ore si 58 minute
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close