Data publicării: 22:47 09 Dec 2025

ÎCCJ și reprezentanți ai societății civile, dialog despre cum apărăm statul de drept
Autor: Iulia Horovei

Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat, marți, 9 decembrie, o dezbatere despre protejarea statului de drept, alături de reprezentați ai societății civile.

Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat o dezbatere, astăzi, 9 decembrie, la sediul său, reunind reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și conducerea instanței supreme.

La eveniment au fost invitate să participe organizații civice în domeniul democrației, justiției și statului de drept, organizații de apărare a drepturilor omului precum și organizații reprezentând diferite segmente sociale, reunind un număr de 50 participanți.

Dialog despre protejarea statului de drept

Conferința „Justiția și societatea civilă în dialog” reprezintă un eveniment dedicat unei teme esențiale pentru funcționarea democrației: raportul dintre independența justiției și încrederea societății.

Participanții au subliniat că, dincolo de etichete și percepții uneori distorsionate, ceea ce rămâne este datoria comună de a proteja statul de drept.

„Dialogul de astăzi a arătat că încrederea nu se obține prin retorică, ci prin ascultare reciprocă, claritate și respect pentru principii. Concluzia conferinței este una clară, etichetele se schimbă, dar statul de drept rămâne. Întâlnirea a reprezentat un pas important în consolidarea legăturii dintre justiție și societatea civilă, reafirmând că numai prin cooperare și transparență se poate construi o democrație solidă”, se arată într-un comunicat al ÎCCJ.

Participanții au convenit să continue seria de dezbateri cu o nouă întâlnire la finalul lunii februarie 2026 și între timp realizarea pașilor necesari pentru inițierea soluțiilor la prioritățile semnalate de organizațiile neguvernamentale.

