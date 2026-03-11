€ 5.0937
Data publicării: 17:49 11 Mar 2026

Volodimir Zelenski, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria
Autor: Dana Mihai

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul Ilie Bolojan, va avea joi, 12 martie, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat în vizită oficială în România. 

Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european.

Când a avut loc precedenta vizită a lui Zelenski în România

Precedenta vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a avut loc pe data de 10 octombrie 2023, când s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis.

Amintim că în programul oficial a fost inclusă și susținerea unui discurs în Parlamentul României, fapt anulat din cauza amenințărilor venite din partea Dianei Șoșoacă că va face scandal în timpul discursului.

Citește și: Volodimir Zelenski vine joi în România pentru o întâlnire cu Nicușor Dan. Chirieac: Sunt o mie de motive pentru această vizită

De asemenea, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu fostul premier Marcel Ciolacu, la Guvern. 

