Volodimir Zelenski, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Prim-ministrul Ilie Bolojan, va avea joi, 12 martie, la Palatul Victoria, o întrevedere oficială cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat în vizită oficială în România.
Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european.
Precedenta vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a avut loc pe data de 10 octombrie 2023, când s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis.
Amintim că în programul oficial a fost inclusă și susținerea unui discurs în Parlamentul României, fapt anulat din cauza amenințărilor venite din partea Dianei Șoșoacă că va face scandal în timpul discursului.
De asemenea, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu fostul premier Marcel Ciolacu, la Guvern.
de Anca Murgoci