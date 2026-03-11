Volodimir Zelenski, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european.

Când a avut loc precedenta vizită a lui Zelenski în România

Precedenta vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a avut loc pe data de 10 octombrie 2023, când s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis.

Amintim că în programul oficial a fost inclusă și susținerea unui discurs în Parlamentul României, fapt anulat din cauza amenințărilor venite din partea Dianei Șoșoacă că va face scandal în timpul discursului.

De asemenea, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu fostul premier Marcel Ciolacu, la Guvern.