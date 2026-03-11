€ 5.0955
Șase morți și cinci răniți în Elveția, după un incendiu la un autocar. Bărbat suspectat că ar fi dat foc intenționat
Data publicării: 09:08 11 Mar 2026

Șase morți și cinci răniți în Elveția, după un incendiu la un autocar. Bărbat suspectat că ar fi dat foc intenționat
Autor: Iulia Horovei

autocar elvetia incendiu Incendiu la un autocar din Elveția. Sursa foto: Agerpres

Un autocar cu pasageri la bord a luat foc marţi seară într-un orăşel din cantonul Fribourg, în vestul Elveţiei, făcând cel puţin şase morţi şi cinci răniţi.

Un autocar cu pasageri la bord a luat foc marţi seară într-un orăşel din cantonul Fribourg, în vestul Elveţiei, făcând cel puţin şase morţi şi cinci răniţi, potrivit poliţiei cantonale care favorizează pista unui "act deliberat", relatează AFP.

Incendiul izbucnit în această după-amiază târziu într-un autocar de transport regional la Kerzers „a făcut cel puţin şase morţi şi cinci răniţi, trei dintre ei grav", a declarat pentru AFP Frédéric Papaux, subofiţer al poliţiei cantonale.

Bărbat suspectat că ar fi dat foc în mod deliberat

„În prezent, poliţia favorizează o cauză umană la originea incendiului şi chiar un act deliberat”, a adăugat el, fără a putea comenta posibile ipoteze de sinucidere prin autoimolare sau un act terorist.

„Nu au fost implicate alte vehicule, doar autobuzul. Şi acest autobuz a luat foc (...) Încercăm în prezent să stabilim motivul precis pentru care s-a întâmplat acest lucru”, a mai explicat el într-o conferinţă de presă organizată seara la Kerzers. El nu a putut preciza câţi pasageri se aflau la bordul vehiculului.

Pentru a încerca să stabilească circumstanţele incendiului, poliţia a anunţat deschiderea unei linii telefonice pentru martori, iar Parchetul cantonal a lansat imediat o anchetă.

Potrivit poliţiei, incendiul acestui autocar de transport regional s-a produs în jurul orei 18:25 (17:25 GMT) pe Murtenstrasse, strada principală a acestui orăşel situat la aproximativ 20 de kilometri vest de Berna.

Mai multe videoclipuri care circulă pe reţelele sociale au arătat flăcări înalte de câţiva metri ridicându-se din mijlocul autocarului.

 „Serviciile de urgenţă sosite la faţa locului au intrat imediat în contact cu persoane panicate şi rănite, care coborau din autobuz, pentru că erau pasageri”, a raportat Frédéric Papaux.

„Vehiculul a fost complet cuprins de flăcări. Pompierii au efectuat operaţiuni de salvare şi stingere”, iar incendiul a fost stins, a detaliat poliţia cantonală.

Mai multe ambulanţe şi un elicopter au transportat trei persoane rănite la spital. „Alte două victime au fost examinate la faţa locului, iar starea lor nu a necesitat spitalizare”, a adăugat poliţia.

În cursul serii, străzile oraşului erau pustii, iar un jurnalist AFP a putut vedea rămăşiţele carbonizate ale autocarului, înconjurat de bariere înalte acoperite cu o prelată albă.

„În ceea ce priveşte munca la faţa locului, ancheta, aceasta va necesita câteva ore de lucru. Poate aţi văzut starea autobuzului. Nu este posibil în acest moment să fim mai avansaţi în anchetă”, a explicat Papaux.

Autocarul, care circula între Düdingen şi Kerzers, aparţine PostBus, principala companie regională de transport rutier public din Elveţia, ale cărei vehicule galbene sunt folosite zilnic de şcolari şi de mulţi oameni care locuiesc în comunităţi izolate.

Al doilea incendiu grav din Elveția, în 2026

„Această veste tragică ne afectează profund pe toţi. Gândurile noastre sunt alături de răniţi şi de familiile celor decedaţi. O echipă de asistenţă psihologică va fi disponibilă colaboratorilor începând de mâine (miercuri)”, a reacţionat compania, citată de agenţia de presă ATS-Keystone.

Preşedintele elveţian Guy Parmelin a declarat pe X că este „profund şocat şi întristat să afle că, încă o dată, oameni şi-au pierdut viaţa într-un incendiu grav în Elveţia”.

Această tragedie survine la puţin peste două luni după un incendiu la un bar din staţiunea de schi Crans-Montana, în ajunul Anului Nou, soldat cu 41 de morţi şi 115 răniţi, inclusiv mulţi turişti. 

elvetia
incendiu
deces
