Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a cancerului de colon, pe fondul creșterii numărului de cazuri în rândul tinerilor

Există îngrijorări tot mai mari cu privire la creșterea numărului de cazuri de cancer de colon, descris și prin termenul mai larg de cancer intestinal, la tineri, statisticile Cancer Research sugerând că unul din 20 de cazuri de cancer intestinal diagnosticate în Marea Britanie se înregistrează la persoane sub 50 de ani.

În același timp, American Cancer Society a dezvăluit că acesta este principala cauză de deces prin cancer la bărbații sub 50 de ani și a doua cauză la femei.

Având în vedere creșterea ratei de îmbolnăvire în rândul tinerilor și decesele de mare impact, cel mai recent fiind cel al starului din Dawson's Creek, James Van Der Beek, înțelegerea motivelor pentru care rata de îmbolnăvire cu cancer intestinal este în creștere este o prioritate pentru experții în sănătate.

Un virus necunoscut anterior, posibil implicat

Un nou studiu realizat de cercetători din Danemarca ar putea fi descoperit o legătură între cancerul de colon și un virus prezent în intestin.

O cercetare comună realizată de Universitatea din Danemarca de Sud și Spitalul Universitar Odense a analizat bacteriile intestinale ale 800 de persoane, jumătate dintre participanți având cancer de colon, în special în jurul bacteriei Bacteroides fragilis.

Bacteria se găsește atât la pacienții sănătoși, cât și la cei cu cancer de colon, ceea ce înseamnă că, timp de ani de zile, cercetătorii au fost nedumeriți cu privire la modul în care o tulpină de bacterii poate fi normală pentru unii, dar asociată cu cancerul la alții.

„A fost un paradox faptul că am găsit în mod repetat aceeași bacterie în legătură cu cancerul colorectal, în timp ce, în același timp, aceasta este o parte complet normală a intestinului la persoanele sănătoase”, a declarat cercetătorul Flemming Damgaard, medic și doctor în științe medicale la Departamentul de Microbiologie Clinică al Spitalului Universitar Odense și al Universității din Danemarca de Sud, referindu-se la studiu.

Descoperirea bacteriofagului

Acest lucru i-a determinat pe cercetători să examineze bacteria în sine pentru a găsi diferențe, descoperind un virus nedescris anterior, numit bacteriofag, în interiorul bacteriei pacienților cu cancer de colon.

„Am descoperit un virus care nu a fost descris anterior și care pare să fie strâns legat de bacteria pe care o găsim la pacienții cu cancer colorectal. Nu doar bacteria în sine pare interesantă. Ci bacteria în interacțiune cu virusul pe care îl poartă”, a continuat Damgaard.

Posibile metode noi de screening

Descoperirile ar putea duce la noi metode de screening al cancerului de colon, permițând tratarea unui număr mai mare de persoane.

Cu toate acestea, Damgaard a subliniat că virusul și ratele de cancer de colon reprezintă încă o asociere statistică și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina dacă există sau nu o legătură directă între cele două.

„Nu știm încă dacă virusul este o cauză care contribuie la apariția cancerului sau dacă este pur și simplu un semn că altceva s-a schimbat în intestin”, a adăugat el.

Care sunt simptomele cancerului de colon?

Conform NHS, simptomele cancerului intestinal pot include: