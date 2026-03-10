€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a cancerului de colon, pe fondul creșterii numărului de cazuri în rândul tinerilor
Data actualizării: 18:02 10 Mar 2026 | Data publicării: 18:01 10 Mar 2026

Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a cancerului de colon, pe fondul creșterii numărului de cazuri în rândul tinerilor
Autor: Alexandra Curtache

medic-urolog_60524100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/

Cercetătorii din Danemarca au descoperit un virus prezent în intestin care ar putea avea legătură cu cazurile de cancer de colon.

Există îngrijorări tot mai mari cu privire la creșterea numărului de cazuri de cancer de colon, descris și prin termenul mai larg de cancer intestinal, la tineri, statisticile Cancer Research sugerând că unul din 20 de cazuri de cancer intestinal diagnosticate în Marea Britanie se înregistrează la persoane sub 50 de ani.

În același timp, American Cancer Society a dezvăluit că acesta este principala cauză de deces prin cancer la bărbații sub 50 de ani și a doua cauză la femei.

Având în vedere creșterea ratei de îmbolnăvire în rândul tinerilor și decesele de mare impact, cel mai recent fiind cel al starului din Dawson's Creek, James Van Der Beek, înțelegerea motivelor pentru care rata de îmbolnăvire cu cancer intestinal este în creștere este o prioritate pentru experții în sănătate.

Un virus necunoscut anterior, posibil implicat

Un nou studiu realizat de cercetători din Danemarca ar putea fi descoperit o legătură între cancerul de colon și un virus prezent în intestin.

O cercetare comună realizată de Universitatea din Danemarca de Sud și Spitalul Universitar Odense a analizat bacteriile intestinale ale 800 de persoane, jumătate dintre participanți având cancer de colon, în special în jurul bacteriei Bacteroides fragilis.

Bacteria se găsește atât la pacienții sănătoși, cât și la cei cu cancer de colon, ceea ce înseamnă că, timp de ani de zile, cercetătorii au fost nedumeriți cu privire la modul în care o tulpină de bacterii poate fi normală pentru unii, dar asociată cu cancerul la alții.

„A fost un paradox faptul că am găsit în mod repetat aceeași bacterie în legătură cu cancerul colorectal, în timp ce, în același timp, aceasta este o parte complet normală a intestinului la persoanele sănătoase”, a declarat cercetătorul Flemming Damgaard, medic și doctor în științe medicale la Departamentul de Microbiologie Clinică al Spitalului Universitar Odense și al Universității din Danemarca de Sud, referindu-se la studiu.

Descoperirea bacteriofagului

Acest lucru i-a determinat pe cercetători să examineze bacteria în sine pentru a găsi diferențe, descoperind un virus nedescris anterior, numit bacteriofag, în interiorul bacteriei pacienților cu cancer de colon.

„Am descoperit un virus care nu a fost descris anterior și care pare să fie strâns legat de bacteria pe care o găsim la pacienții cu cancer colorectal. Nu doar bacteria în sine pare interesantă. Ci bacteria în interacțiune cu virusul pe care îl poartă”, a continuat Damgaard.

Citește și: Șase simptome ale cancerului intestinal care pot trece neobservate

Posibile metode noi de screening

Descoperirile ar putea duce la noi metode de screening al cancerului de colon, permițând tratarea unui număr mai mare de persoane.

Cu toate acestea, Damgaard a subliniat că virusul și ratele de cancer de colon reprezintă încă o asociere statistică și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina dacă există sau nu o legătură directă între cele două.

„Nu știm încă dacă virusul este o cauză care contribuie la apariția cancerului sau dacă este pur și simplu un semn că altceva s-a schimbat în intestin”, a adăugat el.

Care sunt simptomele cancerului de colon?

Conform NHS, simptomele cancerului intestinal pot include:

  • Modificări ale obiceiurilor de defecare
  • Sângerări din zona anală
  • Senzația că trebuie să defecați chiar dacă tocmai ați fost la toaletă
  • Dureri abdominale
  • Umflături în abdomen
  • Balonare
  • Pierdere în greutate fără efort

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cancer colon
simptome
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Investițiile în apărare nu trebuie să fie doar un cost pentru populație. Cătălin Podaru, director general al Leviatan Group, propunere pentru industrie
Publicat acum 29 minute
UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre
Publicat acum 34 minute
SKB Group. Industria de apărare din România prinde viteză: 200.000 mp de capacități industriale și 1.500 de angajați
Publicat acum 48 minute
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a cancerului de colon, pe fondul creșterii numărului de cazuri în rândul tinerilor
Publicat acum 52 minute
Ambasadorul Ucrainei la București, detalii despre ultimele luni de război contra Rusiei: Ne-am aflat în pragul unei catastrofe / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 10 ore si 8 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 8 ore si 53 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 10 ore si 20 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close