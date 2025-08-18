Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri

Dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Clinic SANADOR, vine la DC Medical și DC News.

Dr. Eliza Gangone ne va vorbi despre:

  • incidența și cauzele cancerului colorectal;
  • obezitatea și rolul grăsimii viscerale;
  • factorii genetici și testele specifice;
  • screeningul preventiv: vârsta și metode recomandate;
  • colonoscopia: importanța, frecvența și abordarea polipilor;
  • tratamentul chirurgical: opțiuni minim invazive și tehnologie robotică;
  • abordarea multidisciplinară a cancerului colorectal (tumorboard);
  • tratamente postoperatorii: chimioterapie, radioterapie și terapii noi;
  • particularități în cancerul rectal și intervenții complexe;
  • alternative la colonoscopie și standardul de aur.

Despre toate aceste subiecte, dar și multe altele, aflați din emisiunea ce va fi difuzată luni, 18 august 2025, ora 17:00, pe DC News TV, Youtube DC MEDICAL și DC News, dar și pe paginile de Facebook DC Medical și DC News.

