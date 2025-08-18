Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical

Dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Clinic SANADOR, vine la DC Medical și DC News.

Dr. Eliza Gangone ne va vorbi despre:

incidența și cauzele cancerului colorectal;

obezitatea și rolul grăsimii viscerale;

factorii genetici și testele specifice;

screeningul preventiv: vârsta și metode recomandate;

colonoscopia: importanța, frecvența și abordarea polipilor;

tratamentul chirurgical: opțiuni minim invazive și tehnologie robotică;

abordarea multidisciplinară a cancerului colorectal (tumorboard);

tratamente postoperatorii: chimioterapie, radioterapie și terapii noi;

particularități în cancerul rectal și intervenții complexe;

alternative la colonoscopie și standardul de aur.





