DCNews Stiri Cât mai stă premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Chirieac, Ciuvică și Tache vin cu răspunsul - VIDEO
Data actualizării: 20:57 25 Noi 2025 | Data publicării: 20:51 25 Noi 2025

Cât mai stă premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Chirieac, Ciuvică și Tache vin cu răspunsul - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Emisiunea Miercurea Neagră Emisiunea Miercurea Neagră revine cu o nouă ediție Foto: DC NEWS
 

Pe 26 noiembrie vă așteptăm din nou la Miercurea Neagră.

Miercuri, 26 noiembrie, de la ora 12:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră, difuzată pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.

Analistul politic Bogdan Chirieac, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vor analiza cele mai fierbinți subiecte ale momentului.

Printre cele mai importante teme de discuție se numără:

  • Alegerile pentru Primăria Capitalei
  • Noile majorări de taxe și impozite
  • Cât mai stă premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria?
  • Strategia Națională de Apărare a Țării aprobată de CSAT

Nu ratați discuțiile care fac lumină în politica zilelor noastre!

Rămâneți alături de noi!

miercurea neagra
bogdan chirieac
mugur ciuvica
diana tache
