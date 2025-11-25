Cât mai stă premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Chirieac, Ciuvică și Tache vin cu răspunsul - VIDEO

Miercuri, 26 noiembrie, de la ora 12:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră, difuzată pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.

Analistul politic Bogdan Chirieac, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vor analiza cele mai fierbinți subiecte ale momentului.

Printre cele mai importante teme de discuție se numără:

Alegerile pentru Primăria Capitalei

Noile majorări de taxe și impozite

Cât mai stă premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria?

Strategia Națională de Apărare a Țării aprobată de CSAT

Nu ratați discuțiile care fac lumină în politica zilelor noastre!

Rămâneți alături de noi!