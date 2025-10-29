Marte din Scorpion face un trigon cu Saturn retrograd din Pești. Astrele ne recomandă să încetinim, și la propriu și la figurat. Răbdarea devine un instrument uimitor. Și ne vom construi acțiunile în funcție de ce simțim. Intuiția devine cel mai folositor instrument. Ambele planete, fiind în semne de apă, ne invită să ne procesăm emoțiile înainte de a trece la acțiune. Este important să frânăm totul. Sau dacă începem un proiect nou, să îl punem pe hârtie pas cu pas. Ne vom da singuri seama cât de important este să îmbinăm inspirația cu pragmatismul.

Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Mercur, intrat recent în Săgetător, menține opoziția cu Uranus din Gemeni. S-ar putea să avem reacții surprinzătoare la ceea ce comunicăm cu convingere.

