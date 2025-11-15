€ 5.0847
Astrograma lui Cătălin Drulă: Ce spun astrele despre candidatura sa la primăria capitalei - VIDEO
Data actualizării: 18:07 15 Noi 2025 | Data publicării: 18:03 15 Noi 2025

EXCLUSIV Astrograma lui Cătălin Drulă: Ce spun astrele despre candidatura sa la primăria capitalei - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

agerpres_18785733 Cătălin Drulă. Sursa: Agerpres
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, a analizat în exclusivitate pentru cititorii noștri astrograma lui Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă s-a născut pe 2 mai 1981. Deci avem un nativ cu Soarele în Taur, însă nu este doar atât. Vedem chiar un stellium în acest semn. Și când spunem asta, ne referim la faptul că pe lângă Soare, Mercur, Venus și Marte sunt toate în Taur. Deci personalitatea, gândirea, modul de a iubi, dar și modul de a lupta îmbracă haina perseverenței, rezistenței, încăpățânării, rigidității, pragmatismului, efortului susținut. Lui Cătălin Drulă îi place să facă totul pas cu pas, să aibă siguranță și confort, adoră cifrele.

Vom afla și alte detalii importante de la Daniela Simulescu, astrolog DC News, care a analizat, în exclusivitate, portretul astrologic al lui Cătălin Drulă.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 16 noiembrie, de la ora 10.00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

catalin drula
alegeri
primaria generala
astrograma
