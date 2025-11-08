Horoscop 10-16 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

După o săptămână foarte complicată și stresantă, iată că urmează una mai simplă din punct de vedere astrologic. Vă reamintim că Mercur și-a început retrogradarea în Săgetător și că oricum vor apărea încurcături, amânări, anulări, neînțelegeri și momente de amăgire.

În zilele ce urmează, avem parte de două aspecte importante. Jupiter își va începe retrogradarea în Rac pe 11 noiembrie. După care, Mercur retrograd se va întâlni cu Marte pe 13 noiembrie.

Ultima retrogradare a lui Mercur din 2025. Previziuni pentru fiecare zodie

Toate ca toate, ne pregătim de un trigon regal pe semne de apă care ne va ajuta să ne înțelegem mai bine emoțiile.

