Data actualizării: 11:44 08 Noi 2025 | Data publicării: 11:44 08 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 10-16 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

Fotografie Daniela Simulescu noiembrie Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 10-16 noiembrie.

După o săptămână foarte complicată și stresantă, iată că urmează una mai simplă din punct de vedere astrologic. Vă reamintim că Mercur și-a început retrogradarea în Săgetător și că oricum vor apărea încurcături, amânări, anulări, neînțelegeri și momente de amăgire.

În zilele ce urmează, avem parte de două aspecte importante. Jupiter își va începe retrogradarea în Rac pe 11 noiembrie. După care, Mercur retrograd se va întâlni cu Marte pe 13 noiembrie.

Ultima retrogradare a lui Mercur din 2025. Previziuni pentru fiecare zodie

Toate ca toate, ne pregătim de un trigon regal pe semne de apă care ne va ajuta să ne înțelegem mai bine emoțiile.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 9 noiembrie, de la ora 12.00, atât pe DCNews, Facebook și Youtube.

