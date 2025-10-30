Vineri, de la ora 19:00, la emisiunea „DC Anima”, moderată de Tudor-Tim Ionescu, vine Olivia Pamfil, dresoare de câini și crescătoare pasionată de Ciobănescul Românesc Carpatin, una dintre cele mai impresionante rase autohtone.

În cadrul ediției, vor fi abordate teme despre dresajul canin și importanța educației timpurii pentru câini, particularitățile raselor românești, dar și despre legătura afectivă dintre om și animal. Olivia Pamfil va povesti din experiența sa cu Ciobăneștii Carpatini, despre provocările și bucuriile meseriei de dresor, dar și despre responsabilitatea creșterii câinilor de rasă.

Nu ratați o discuție captivantă despre inteligența, loialitatea și frumusețea câinilor, dar și despre cum pot deveni aceștia adevărați parteneri de viață.

Fii cu ochii pe „DC Anima”, vineri, 31 octombrie, începând cu ora 19:00.