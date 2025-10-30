€ 5.0856
Data actualizării: 18:34 30 Oct 2025 | Data publicării: 18:33 30 Oct 2025

EXCLUSIV Limbajul ascuns al câinilor. Olivia Pamfil, invitată la „DC Anima” - VIDEO
Autor: Doinița Manic

caine dresor Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Olivia Pamfil, dresoare de căței și crescătoare de Ciobănesc Românesc Carpatin, vine la „DC Anima”.

Vineri, de la ora 19:00, la emisiunea „DC Anima”, moderată de Tudor-Tim Ionescu, vine Olivia Pamfil, dresoare de câini și crescătoare pasionată de Ciobănescul Românesc Carpatin, una dintre cele mai impresionante rase autohtone.

În cadrul ediției, vor fi abordate teme despre dresajul canin și importanța educației timpurii pentru câini, particularitățile raselor românești, dar și despre legătura afectivă dintre om și animal. Olivia Pamfil va povesti din experiența sa cu Ciobăneștii Carpatini, despre provocările și bucuriile meseriei de dresor, dar și despre responsabilitatea creșterii câinilor de rasă.

Nu ratați o discuție captivantă despre inteligența, loialitatea și frumusețea câinilor, dar și despre cum pot deveni aceștia adevărați parteneri de viață.

Fii cu ochii pe „DC Anima”, vineri, 31 octombrie, începând cu ora 19:00.

