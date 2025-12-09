Analistul politic Bogdan Chirieac, președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, și jurnalista Diana Tache realizează o nouă ediție a emisiunii ”Miercurea Neagră”, în 10 decembrie, de la ora 12:00, transmisă LIVE pe DCNews, DCNewsTV și ȘtiriDiaspora.

Emisiunea ”Miercurea Neagră”, din 10 decembrie, vine într-un context complicat politic și economic. În 7 decembrie 2025 au avut loc alegeri locale, aparent cu mize administrative, în realitate, cu ecouri ce pot schimba ordinea politică guvernamentală - și nu numai. Cine a câștigat? Cine a pierdut?

Contextul este și mai complicat dacă ne uităm la viitor, la un an 2026 marcat de măsuri bugetare cu impact major asupra românilor. În acest timp, premierul Ilie Bolojan vorbește despre o nouă Ordonanță - trenuleț.

Avem și un președinte, al țării, Nicușor Dan, care ne transmite mesaje din Franța, de lângă Emmanuel Macron, omologul său. Și ne mai promite că vom dărâma drone, dacă va fi cazul. Speră să nu fie.

Aceste subiecte, dar și altele vor fi discutate și analizate în 10 decembrie, de la ora 12:00, LIVE pe DCNews, DCNewsTV și Știridiaspora.