Stiri

DCNews Stiri Marele câștigător după alegeri și Ordonanța trenuleț, la ”Miercurea Neagră” cu Chirieac, Ciuvică și Tache VIDEO
Data actualizării: 18:51 09 Dec 2025 | Data publicării: 18:50 09 Dec 2025

EXCLUSIV Marele câștigător după alegeri și Ordonanța trenuleț, la ”Miercurea Neagră” cu Chirieac, Ciuvică și Tache VIDEO
Autor: Roxana Neagu

Bogdan Chirieac - Diana Tache - Mugur Ciuvică Miercurea Neagră, live la DCNews
 

Miercurea Neagră revine în 10 decembrie live la DCNews, DCNewsTv și ȘtiriDiaspora.

Analistul politic Bogdan Chirieac, președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, și jurnalista Diana Tache realizează o nouă ediție a emisiunii ”Miercurea Neagră”, în 10 decembrie, de la ora 12:00, transmisă LIVE pe DCNews, DCNewsTV și ȘtiriDiaspora. 

Emisiunea ”Miercurea Neagră”, din 10 decembrie, vine într-un context complicat politic și economic. În 7 decembrie 2025 au avut loc alegeri locale, aparent cu mize administrative, în realitate, cu ecouri ce pot schimba ordinea politică guvernamentală - și nu numai. Cine a câștigat? Cine a pierdut? 

Contextul este și mai complicat dacă ne uităm la viitor, la un an 2026 marcat de măsuri bugetare cu impact major asupra românilor. În acest timp, premierul Ilie Bolojan vorbește despre o nouă Ordonanță - trenuleț. 

Avem și un președinte, al țării, Nicușor Dan, care ne transmite mesaje din Franța, de lângă Emmanuel Macron, omologul său. Și ne mai promite că vom dărâma drone, dacă va fi cazul. Speră să nu fie. 

Aceste subiecte, dar și altele vor fi discutate și analizate în 10 decembrie, de la ora 12:00, LIVE pe DCNews, DCNewsTV și Știridiaspora. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

miercurea neagra
bogdan chirieac
mugur ciuvica
diana tache
ordonanta trenulet
alegeri bucuresti
Comentarii

