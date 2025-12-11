Orele de educație remedială nu pot fi impuse elevilor. Ce spune procedura oficială

"Procedura corectă este cea dată de ordinul de ministru. Adică noi trebuie să ne uităm în ordinul de ministru. Dacă ordinul de ministru spune că e făcută pe baza unei cereri din partea profesorului sau pe baza unei cereri din partea părintelui, trebuie respectată asta. Nu avem noi dreptul să impunem sau să obligăm pe cineva să vină la orele de educație remedială.

Profesorii pot doar recomanda participarea la educație remedială

Deci nu putem face asta. Putem maxim să recomandăm pe baza analiziei pe care o facem cu elevul, dacă observăm că are nevoie de ajutor la matematică sau la română. Putem, în funcție de asta, să-i redactăm o cerere părintelui și să i-o trimitem.

Îl invităm la educație remedială. Bineînțeles, contează foarte mult și cum punem problema atunci când vorbim de educație remedială. Și sunt sigur că vom vorbi despre stigmatizare mai des.

Ca să fie clar și pentru părinți, și pentru învățători, pentru că acum nu știu cum procedează unii dintre colegii mei de breaslă, dar în niciun caz nu se pun calificative la orele de educație remedială sau activitatea de la orele de educație remedială nu ar trebui să influențeze în niciun caz evaluarea de la clasă. Poate să o influențeze bine în sensul în care își rezolvă lacunele pe care le au, dar în niciun caz nu se dau calificative.

Absențele se notează doar în condiții specifice

Absențe poți să pui doar dacă elevul s-a înscris la solicitarea ta sau la solicitarea părintelui și nu poate ajunge din diverse motive.

Noi trebuie doar să avem o evidență cât timp a fost prezent și când nu a fost prezent. Nu trebuie să aducă scutire sau motivare pentru absențele respective. E doar pentru o evidență a portofoliului didactic, dacă vrei... E vorba de catalogul separat.

E un catalog separat, da. Se face un catalog separat și acolo, în funcție de cine se înscrie, consemnezi cât de frecvent a venit la orele de educație remedială. Dar nici nu știu dacă am putea să spunem că e vorba de o consemnare a absențelor.

Poate mai degrabă o evidență a prezenței: când a fost prezent, de câte ori, dacă prezențele sunt mai multe decât absențele sau invers. Dar în niciun caz nu intrăm în discuția de a aduce scutiri sau de a pune absențe, mai ales în catalogul normal al clasei, catalogul oficial al clasei, ci în catalogul special conceput pentru asta", a explicat profesor pentru învățământul primar și psiholog, Petruț Rizea.