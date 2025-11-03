În cea mai recentă ediție a emisiunii MI-TH Influencer, Mirela Vescan și Thea Haimovitz, au transmis un mesaj important adolescentelor care se confruntă cu primele efecte ale pubertății: acneea poate fi prevenită dacă învățăm din timp cum să avem grijă corect de pielea noastră.

„Este mai ușor să înveți să previi acneea decât să o combați”, au subliniat expertele, explicând că o rutină corectă de igienă și machiaj poate face diferența între o piele sănătoasă și una afectată de probleme dermatologice.

Thea Haimovitz: „Dacă nu te ocupi de piele, vei avea acnee”

Thea Haimovitz a atras atenția asupra faptului că vârsta adolescenței este cea mai vulnerabilă când vine vorba de acnee.

„Pielea ta este o piele superbă. Dacă tu nu te vei ocupa de pielea ta, tu vei avea acnee. Eu mă ocup de acnee și îți zic că pubertatea este vârsta cea mai periculoasă”, a avertizat ea.

Thea Haimovitz a explicat că multe adolescente din domeniul modelling-ului greșesc folosind produse profesionale ale make-up artiștilor sau designerilor, fără să știe că acestea pot încărca tenul și agrava problemele cutanate.

„Tu nu mai ai voie să te machiezi cu trusa designerilor și cu trusa artiștilor care machiază la prezentări. Dacă vrei să ai acnee și să te oprești din modelling din cauza coșurilor, continuă să mergi pe direcția aia”, a spus ea.

Soluția propusă de expertă: participarea la cursuri specializate, unde tinerele pot învăța să se machieze corect și să folosească doar produsele potrivite tenului lor.

„Te duci la Mirela, faci cursul de model. Ea îți alcătuiește trusa cu tot ce ai nevoie, cu prețuri foarte bune, și oriunde te duci, doar bureții tăi, doar produsele tale”, a completat Haimovitz.

Mirela Vescan: „Am văzut modele care și-au distrus pielea din neglijență”

La rândul ei, make-up artistul Mirela Vescan a împărtășit o experiență personală din lumea modei, povestind cum o tânără model, cu o piele perfectă la început, a ajuns în câteva luni să se confrunte cu o formă severă de acnee.

„Mi-a plăcut foarte mult de un model, o modelină, cum zicem noi. Am invitat-o în emisiune, era superbă. Și am revăzut-o după câteva luni și avea fața, cum zicem noi, bușită, acneică, de la lipsa de igienă”, a mărturisit Vescan.

Expertul a explicat că în mediile profesionale, cum este backstage-ul de la prezentările de modă, igiena devine dificil de controlat.

„Chiar și acasă, dacă nu cureți corect un beauty blender, mai bine îl arunci. Pentru că mai bine previi decât să combați”, a insistat Vescan, subliniind importanța curățării regulate a ustensilelor de machiaj.

Lecția pentru adolescente: frumusețea începe cu grijă și educație

Ambele specialiste au transmis un mesaj clar adolescentelor: nu este suficient să fii frumoasă, trebuie să știi să ai grijă de tine.

„Dacă nu te duci și nu faci nimic cu pielea ta, tu vei avea acnee. Învață să te machiezi corect, să nu poți fi dusă de nas vreodată”, a spus Thea Haimovitz, adresându-se unei tinere aspirante la modelling.

Pentru ea, frumusețea și educația merg mână în mână. „Ești frumoasă, ești specială, ai tot ce îți trebuie să reușești. Dar crede-mă, nu vrei să ai acnee. Când va veni pubertatea, primul lucru care este afectat este pielea. Un punct roșu și de acolo începe tot.”

Prin mesajele lor directe și experiența acumulată în ani de lucru cu modele și vedete, Mirela Vescan și Thea Haimovitz au reușit să transmită o lecție esențială pentru toate adolescentele: prevenția este cea mai bună formă de frumusețe.

Pentru o piele curată și sănătoasă, tinerele trebuie să învețe din timp regulile igienei, ale machiajului corect și să folosească doar produse potrivite vârstei și tipului de ten. Așa cum spun expertele, „mai bine previi, decât să combați.”

VIDEO