Horoscop 21 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Vineri, 21 noiembrie, Soarele din Scorpion face un trigon cu Neptun din Pești. Acesta este un aspect care ne mai îmblânzește viața, ținând cont că efectele retrogradării lui Mercur s-au resimțit serios în ultimele zile. Vom fi mai idealiști, vom reuși să vedem jumătatea plină a paharului în orice, iar imaginația noastră va fi la cote uimitoare. Am putea spune că acest trigon este bun și pentru împăcare, iertare și compasiune.

În continuare, vă recomandăm să aveți răbdare când vă veți ocupa de chestiunile administrative, organizarea călătoriilor sau când aveți în vedere tranzacții financiare serioase. Pentru că ne vom mai confrunta cu amânări, anulări sau ajustări.

