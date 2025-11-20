€ 5.0889
Horoscop 21 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 20:40 20 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 21 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-dcnews-daniela-simulescu Daniela Simulescu/Luna tranzitează semnul Săgetătorului
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025.

Vineri, 21 noiembrie, Soarele din Scorpion face un trigon cu Neptun din Pești. Acesta este un aspect care ne mai îmblânzește viața, ținând cont că efectele retrogradării lui Mercur s-au resimțit serios în ultimele zile. Vom fi mai idealiști, vom reuși să vedem jumătatea plină a paharului în orice, iar imaginația noastră va fi la cote uimitoare. Am putea spune că acest trigon este bun și pentru împăcare, iertare și compasiune.

În continuare, vă recomandăm să aveți răbdare când vă veți ocupa de chestiunile administrative, organizarea călătoriilor sau când aveți în vedere tranzacții financiare serioase. Pentru că ne vom mai confrunta cu amânări, anulări sau ajustări. 

