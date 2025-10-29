Miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 13:00, vă invităm la o ediție specială a Interviurilor DC News, unde Florin Barbu, ministrul Agriculturii, va dezvălui perspectivele și planurile pentru viitorul agriculturii românești. Alături de el, analistul politic Bogdan Chirieac va analiza provocările și oportunitățile din sector, într-un dialog deschis, sincer și plin de informații esențiale pentru fermieri și pentru toți cei interesați de economie și agricultură.

Subiectele de dezbatere din cadrul emisiunii vor fi:

situația agriculturii românești în anul 2025;

fonduri pentru fermierii români în anii următori;

bani pentru irigații prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);

ferme și creșterea animalelor;

cum trece România de la materie primă la produse cu valoarea adăugată mare în agricultură;

cât de afectați sunt fermierii români de produsele din Ucraina;

Emisiunea va fi difuzată LIVE, începând cu ora 13:00, pe DC News, DC Business și DC News TV.