Viorica Dăncilă, adevărul din spatele vizitelor în China, dezvăluit la DC NEWS - VIDEO

Fostul premier Viorica Dăncilă este invitata lui Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS. Aceasta va comenta principalele teme politice și sociale ale momentului. Discuția va acoperi subiecte fierbinți, de la alegerile pentru Primăria Capitalei și tensiunile din Coaliția de guvernare, până la implicarea sa în politica externă, inclusiv cea mai recentă vizită efectuată în China.

Se va discuta și despre scandalul public privind CV-ul lui Ilie Moșteanu, precum și de avizul negativ emis recent de Consiliul Superior al Magistraturii asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților.

Rămâneți alături de DC News pentru declarații în premieră și analize exclusive direct de la fostul premier, într-o discuție care promite să ofere claritate asupra celor mai actuale probleme politice și sociale din România.

Interviul va fi difuzat vineri, 28 noiembrie 2025, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV.