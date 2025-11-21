€ 5.0891
Ce achiziții motorii și emoționale apar între 1 și 2 ani. Camelia Ștefan, invitată la DrPsy / video
Data publicării: 21:27 21 Noi 2025

EXCLUSIV Ce achiziții motorii și emoționale apar între 1 și 2 ani. Camelia Ștefan, invitată la DrPsy / video
Autor: Elena Aurel

 camelia stefan
 

Psihoterapeutul Ramona A. Dumitru și psihologul Radu Leca revin cu o nouă ediție a emisiunii DrPsy.

Camelia Ștefan, kinetoterapeut, vine în platoul DC News TV pentru o discuție despre dezvoltarea psiho-emoțională și evoluția neuro-motorie a copilului de 1-2 ani.
 
Printre subiectele abordate se numără:

Ce achiziții motorii majore apar între 12 și 24 de luni

Copilul preia emoțiile mamei

Când apar primii muguri de comunicare socială

În ce mod dezvoltarea motrică influențează dezvoltarea copilului 

De ce copiii renunță la anumite gesturi

Între 1 și 2 ani avem de-a face cu un copil explorator

Când apar primele semne de gelozie


Emisiunea „DrPsy” va fi difuzată sâmbătă, 22 noiembrie, ora 12:00, pe:

- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro 

- You Tube DC NEWS, DC MEDICAL

- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical

DrPsy
Camelia Ștefan
radu leca
Ramona A. Dumitru
