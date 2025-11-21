Ce achiziții motorii și emoționale apar între 1 și 2 ani. Camelia Ștefan, invitată la DrPsy / video

Camelia Ștefan, kinetoterapeut, vine în platoul DC News TV pentru o discuție despre dezvoltarea psiho-emoțională și evoluția neuro-motorie a copilului de 1-2 ani.



Printre subiectele abordate se numără:

Ce achiziții motorii majore apar între 12 și 24 de luni

Copilul preia emoțiile mamei

Când apar primii muguri de comunicare socială

În ce mod dezvoltarea motrică influențează dezvoltarea copilului

De ce copiii renunță la anumite gesturi

Între 1 și 2 ani avem de-a face cu un copil explorator

Când apar primele semne de gelozie



