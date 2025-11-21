Ce achiziții motorii și emoționale apar între 1 și 2 ani. Camelia Ștefan, invitată la DrPsy / video

Psihoterapeutul Ramona A. Dumitru și psihologul Radu Leca revin cu o nouă ediție a emisiunii DrPsy.
Camelia Ștefan, kinetoterapeut, vine în platoul DC News TV pentru o discuție despre dezvoltarea psiho-emoțională și evoluția neuro-motorie a copilului de 1-2 ani.
Printre subiectele abordate se numără:
Ce achiziții motorii majore apar între 12 și 24 de luni
Copilul preia emoțiile mamei
Când apar primii muguri de comunicare socială
În ce mod dezvoltarea motrică influențează dezvoltarea copilului
De ce copiii renunță la anumite gesturi
Între 1 și 2 ani avem de-a face cu un copil explorator
Când apar primele semne de gelozie
Emisiunea „DrPsy” va fi difuzată sâmbătă, 22 noiembrie, ora 12:00, pe:
- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro
- You Tube DC NEWS, DC MEDICAL
- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical
