„La 16 ani, cucerește Europa modei: Alexia a luat coronița de la Dubai și visează la coperta Vogue

Emisiunea „Mi-Th Influencer” o are invitată pe Bribegeanu Alexia (Melek), o adolescentă de 16 ani din Ploiești, model în ascensiune, premiată la concursuri internaționale precum The Best Model of Europe (Barcelona) și Diamantul Dubaiului.

Tânăra a vorbit cu sinceritate despre munca din spatele glamourului și despre cât de important e să rămâi natural, oricât de strălucitoare ar fi scena.

De la Ploiești, direct pe podiumurile lumii

„Această eșarfă am luat-o la Barcelona, la un concurs internațional. Este The Best Model of Europe, adică la nivelul Europei”, povestește Alexia, privind trofeul cu emoție.

„A fost printre primele mari premii pe care le-am luat. Al doilea este din Dubai, diamantul Dubai-ului. Cu tot cu coroniță!”, spune zâmbind.

În doar trei ani, adolescenta a adunat o colecție impresionantă de titluri: „Primul premiu l-am luat la Miss România Blexia, la Mamaia. Într-un an de zile mi-am umplut vitrina cu trofee”.

Cu o înălțime de 1,75 m și o ambiție care pare să nu se oprească, Alexia visează la un pas mai sus: „Vreau să am 1,80, cel puțin. Fac sport, tot ce pot ca să cresc, în special vara în vacanțe. Copiii cresc vara, știu!”

Liceu, modeling și visuri mari

Între podiumuri și cursuri, viața de liceană rămâne prezentă.

„Astăzi intru la 12:35, lipsesc doar de la prima oră”, spune râzând.

„Profesorii și colegii mă înțeleg, știu că mă împart între școală și modă”, explică ea.

La întrebarea ce materie îi place, răspunde ferm: „Româna. Aș vrea să merg la facultate pe jurnalism sau pe istorie și română”.

Prezentatoarea Mirela Vescan o încurajează: „Dacă mă întrebi pe mine, aș merge spre jurnalism. E mai frumos, mai variat. Și, dacă rămâi în zona asta, e perfect, vii din modeling, ai imagine, ai prezență”.

Alexia zâmbește: „De la 13 ani fac modeling. Prin bunica mea am ajuns aici. Ea m-a ajutat. Am urmat un curs la Academie și am avut-o ca mentor pe Raluca, care m-a îndrumat. De acolo a început totul”.

Despre machiaj, naturalețe și presiunea anturajului

La doar 16 ani, Melek a atins un subiect sensibil pentru generația sa: machiajul și frumusețea naturală.

„Ce părere ai despre machiajul cu sprâncene foarte subțiri?”, o întreabă Mirela Vescan.

„Nu îmi place”, răspunde Alexia categoric.

„Fetele la liceu sunt foarte machiate, cu gene, cu unghii lungi. Eu am unghiile naturale. Mi se pare mai cool așa. Simplitatea îmi place cel mai mult”.

Make-up artista îi oferă sfaturi concrete: „Să ai propriul tău burete de machiaj, să fie curat, de unică folosință. Multe fete nu știu că buretele murdar poate provoca acnee. Un set costă 7 lei, dar te scapă de multe probleme”.

Discuția ajunge la ritualul de îngrijire: „Tenul se demachiază dimineața și seara. Chiar dacă nu te fardezi, praful și poluarea se adună. O loțiune tonică, o cremă, o minimă igienă, atât trebuie”.

Alexia povestește sincer o greșeală de adolescentă: Mi-am dat o vară întreagă cu spirt pe față. Mi-am ars pielea, dar aveam tenul gras și credeam că e bine”.

Vescan o corectează blând: „Sebumul e o protecție naturală. Dacă-l îndepărtezi agresiv, pielea suferă. Grija de acum îți va păstra frumusețea pentru zeci de ani”.

Viața din spatele scenei

„Viața de model înseamnă shootinguri, reclame, prezentări de modă, să fii ambasador pentru designeri”, explică Alexia.

Cu modestie, adaugă: „Am pozat cu un fotograf de la Vogue. Nu am apărut încă, dar o să apar. Abia aștept!”

Întrebată ce preferă, răspunde fără ezitare: „Prezentările de modă. Prin ele trăiesc. Pe scenă mă simt cel mai bine”.

Lecția de frumusețe autentică

Când vine vorba de calitățile sale, Alexia spune simplu: „Îmi plac ochii mei. Și nasul. Dar simplitatea e ceea ce mă definește”.

Mirela Vescan încheie dialogul cu un mesaj emoționant: „Frumusețea ta vine din naturalețe, Melek. Machiajul e doar culoare, dar tu ai deja lumină”.

La 16 ani, Melek pare pregătită nu doar să urce pe podiumuri, ci și să inspire o generație care redescoperă eleganța simplității.