Luni, 10 noiembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
Noutăți din „Laboratorul Educației”
Planuri-cadru și programe școlare. Schimbări de viziune și structură
Volumul materiei. Raportul dintre cantitate și calitate în educație. Între „prea mult” și „prea puțin”
Educația românească, prin prisma studiilor și evaluărilor internaționale
Soluții la problema analfabetismului funcțional
Platforma națională de alfabetizare funcțională
Situația manualelor școlare
Noutăți și perspective în evaluare. Schimbări la Evaluarea Națională și Bacalaureat?
Programul „A doua șansă”
Soluții pentru creșterea calității și eficienței educației
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Reforma Educației și Sensul schimbării. Spre ce se îndreaptă școala românească?
Emisiunea va fi transmisă luni, 10 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.
