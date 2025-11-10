Luni, 10 noiembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Noutăți din „Laboratorul Educației”

Planuri-cadru și programe școlare. Schimbări de viziune și structură

Volumul materiei. Raportul dintre cantitate și calitate în educație. Între „prea mult” și „prea puțin”

Educația românească, prin prisma studiilor și evaluărilor internaționale

Soluții la problema analfabetismului funcțional

Platforma națională de alfabetizare funcțională

Situația manualelor școlare

Noutăți și perspective în evaluare. Schimbări la Evaluarea Națională și Bacalaureat?

Programul „A doua șansă”

Soluții pentru creșterea calității și eficienței educației

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

Reforma Educației și Sensul schimbării. Spre ce se îndreaptă școala românească?

Emisiunea va fi transmisă luni, 10 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.

Rămâneţi alături de noi!