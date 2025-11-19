Joi, de la ora 14.00, Rareș Hopincă va fi live cu Bogdan Chirieac pe DC News și DC News TV - Facebook și Youtube.

La un an de la preluarea mandatului, Rareș Hopincă își prezintă rezultatele, proiectele aflate în derulare și direcțiile pentru perioada următoare. Ce s-a schimbat în Sectorul 2? Ce urmează? Ce proiecte mari sunt în fază de execuție sau pregătire?

Cum influențează competiția de la PMB dezvoltarea Sectorului 2?

Interviul abordează și unul dintre cele mai sensibile subiecte ale momentului: Alegerile pentru Primăria Capitalei. Cum influențează competiția de la PMB dezvoltarea Sectorului 2? Ce impact pot avea aceste alegeri asupra proiectelor locale și asupra dinamicii politice din București?

Vom analiza și prioritățile comune PMB–Sectorul 2: Infrastructură, trafic, spații verzi, investiții și modul în care administrațiile trebuie să colaboreze pentru a rezolva problemele reale ale orașului.

Nu în ultimul rând, Rareș Hopincă (PSD) vorbește despre climatul politic actual, despre tensiunea dintre „austeritate” și „rațiune”, despre presiunile politice și despre modul în care acestea se răsfrâng asupra administrației locale și asupra proiectelor de investiții.

Un interviu cu mize mari, întrebări directe și răspunsuri pe măsură.

